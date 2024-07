AOC U27B3CF: la soluzione 4K USB-C per i professionisti di oggi

Nelle ultime ore il marchio AOC ha presentato il suo nuovo monitor U27B3CF, che rappresenta la soluzione 4K USB-C per i professionisti di oggi

AOC, specialista nel campo dei display, presenta l’U27B3CF, un monitor 4K da 27 pollici (68,6 cm) che offre immagini straordinarie e una connettività USB-C intuitiva. Questo monitor, ideale per lavoratori da remoto, professionisti e creativi, stabilisce un nuovo standard di efficienza per il posto di lavoro.

Dettagli sul nuovo monitor 4K AOC U27B3C

L’AOC U27B3CF è dotato di un pannello IPS da 27 pollici con risoluzione 4K UHD (3840×2160). Offrendo immagini dettagliate e realistiche con una densità di 163 PPI. Questa caratteristica è perfetta per i professionisti che necessitano di una vasta superficie di lavoro e alta qualità visiva. Permettendo di visualizzare documenti, fogli di calcolo e applicazioni con testi chiari e immagini vivide. Gli specialisti del fotoritocco e della progettazione grafica trarranno vantaggio dalla precisione offerta dall’elevata densità di pixel.

Colori e contrasto straordinari

La profondità di colore a 10 bit (8 bit + FRC) con 1,07 miliardi di colori garantisce transizioni di colore uniformi. Mentre la compatibilità HDR10 migliora il contrasto e la luminosità dei contenuti. Con una luminosità di picco di 350 nits, il monitor offre immagini brillanti anche in ambienti ben illuminati.

La porta USB-C con Power Delivery da 65 W consente di collegare e ricaricare i laptop con un unico cavo. Le due porte USB 3.2 aggiuntive trasformano l’U27B3CF in un hub per periferiche come tastiera e mouse, semplificando la configurazione della postazione di lavoro. Inoltre, il monitor dispone di due porte HDMI 2.0, offrendo opzioni di connettività versatili per vari dispositivi.

Comfort e versatilità

Pensato per un uso professionale, sia a casa che in ufficio., Il monitor U27B3CF include la tecnologia Adaptive-Sync per una frequenza di aggiornamento variabile e un tempo di risposta GtG di 4 ms. Garantendo una visualizzazione fluida sia per il lavoro che per l’intrattenimento.

Il supporto regolabile in altezza fino a 110 mm e l’inclinazione di -5/20° assicurano comfort anche durante lunghe sessioni di utilizzo. Per chi preferisce soluzioni di montaggio alternative, il monitor è compatibile con i supporti VESA 100×100 mm. Il design frameless su tre lati conferisce al monitor un aspetto moderno e riduce le distrazioni, soprattutto in configurazioni multi-monitor. Le casse integrate da 2 W forniscono un audio adeguato per l’uso quotidiano, riducendo la necessità di casse esterne per le videochiamate.

Le modalità LowBlue e Flicker-Free riducono l’affaticamento degli occhi, garantendo un’esperienza confortevole anche durante lunghi periodi di utilizzo.

Nuovo monitor 4K AOC U27B3C: espansione della serie B3

L’U27B3CF è l’ultimo modello della serie B3 di AOC, progettata per soddisfare le esigenze di utenti domestici e aziendali. La serie offre opzioni che vanno dalle risoluzioni Full HD alle 4K, con diverse dimensioni e funzionalità. Il nuovo modello Q27B3CF2, un monitor QHD da 27 pollici con USB-C e una frequenza di aggiornamento di 100 Hz, è perfetto per chi cerca fluidità nelle immagini. I modelli U27B3A e U27B3AF offrono risoluzione UHD a 60 Hz, con quest’ultimo dotato di supporto regolabile in altezza.

L’U27B3CF combina queste caratteristiche! Offrendo risoluzione 4K, USB-C e Power Delivery da 65 W, rappresentando una soluzione completa per spazi di lavoro moderni e ibridi. La serie B3 offre monitor per ogni esigenza e budget, dalle funzioni di base alle caratteristiche avanzate. Il monitor AOC U27B3CF, con la sua chiarezza eccezionale, colori vivaci e connettività avanzata, migliora sia la produttività che l’intrattenimento. Sarà disponibile a partire da luglio 2024 al prezzo consigliato di € 319,00.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo monitor 4K targato AOC ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).