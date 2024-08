Recensione Amazfit Bip 5 Unity: comodo, leggero ed economico

Ecco la recensione approfondita del nuovo smartwatch Amazfit Bip 5 Unity, ricco di funzionalità come gli orologi più costosi, ma che costa solo 70 euro

Chi l’ha detto che uno smartwatch completo deve ostare un prezzo a tre cifre? Con Amazfit Bip 5 Unity, Zepp ha dimostrato di poter adattare una piattaforma completa come Zepp OS anche a un modello che costa appena 70 euro. L’ho testato nelle ultime settimane e sono impressionato da quanto Amazfit è riuscito a racchiudere in un dispositivo così conveniente. Amazfit Bip 5 Unity viene pubblicizzato come lo “smartwatch essenziale per tutti i giorni”? Ma sarà davvero così? Scopritelo nella mia recensione!

Design e qualità costruttiva | Recensione Amazfit Bip 5 Unity

A prima vista l’Amazfit Bip 5 Unity vi ricorderà un Apple Watch con il suo design minimalista e il display quadrato. Nonostante abbia una cassa relativamente più grande (46 mm), pesa appena 25 grammi poiché il corpo è realizzato in plastica e metallo spazzolato. Intendiamoci, la costruzione non sembra affatto inferiore alla media. Per riferimento, Apple Watch Series 9 da 45 mm pesa oltre 50 grammi a causa della sua struttura in metallo.

Non c’è molto di cui lamentarsi riguardo al comfort dovuto al design leggero. Anche per quanto riguarda la qualità costruttiva, l’orologio ha una certificazione IP68 per una maggiore protezione contro polvere e acqua: un must per il prezzo. Non sono un grande fan del cinturino con fibbia, perché sembra un po’ antiquato per gli smartwatch moderni. Mi piace però il colore grigio che si sposa bene con la cassa squadrato. Amazfit offre anche opzioni di colore Charcoal e Rose Gold per Amazfit Bip 5 Unity, sebbene la finitura grigia dell’orologio rimanga costante.

Il lato dell’orologio include un unico pulsante per l’accesso rapido al menu o l’attivazione di Alexa (azione che può essere personalizzata dal’app di gestione). Presente anche una griglia dello speaker sul retro, ideale per le chiamate Bluetooth.

Display e personalizzazione delle watch faces | Recensione Amazfit Bip 5 Unity

Il display dell’orologio è alquanto impressionante. Sebbene sia di tipo LCD e quindi non permette di avere l’Always-On con contrasto infinito (come si nota bene dall’immagine), è caratterizzato da un ampio touchscreen TFT da 1,91 pollici con una risoluzione di 320 x 380 pixel e una densità di pixel di 260 PPI. A protezione c’è un vetro temperato 2.5D con rivestimento anti-impronte, il che garantisce che rimanga chiaro e reattivo anche in pieno sole.

Sono rimasto davvero colpito dai colori vibranti del display e dalle immagini nitide e dettagliate, con cui è stato un piacere interagire durante il giorno. Una delle caratteristiche che ho particolarmente apprezzato è stata l’ampia gamma di opzioni di personalizzazione disponibili per l’Amazfit Bip 5 Unity. L’orologio viene fornito con oltre 100 quadranti (da scaricare attraverso l’app Zepp) e mi sono divertito molto a sperimentare diversi design per trovare quello che meglio si adatta al mio stile personale. La possibilità di creare persino i miei quadranti personalizzati utilizzando le foto del mio smartphone è stata un punto di svolta, permettendomi di personalizzare veramente il dispositivo e renderlo mio.

Zepp App e funzioni smart | Recensione Amazfit Bip 5 Unity

Per configurare l’Amazfit Bip 5 Unity è necessario scaricare l’app Zepp dal Play Store o dall’App Store di Apple. L’app è fondamentale anche per la configurazione con dispositivi Android o iOS. Ho utilizzato l’Amazfit Bip 5 Unity principalmente con uno smartphone Android e ha funzionato senza problemi ma voglio far notare che, con iPhone, persistono alcune restrizioni imposte da Apple.

Nel complesso, l’app Zepp è facile da usare e diretta. Tutte le funzionalità disponibili sull’orologio possono essere esplorate anche nell’app. Mi piace la sua interfaccia utente semplice e tutte le opzioni sono ben strutturate.

L’app ti consente di personalizzare il layout dell’orologio e le funzioni dell’unico pulsante presente. Ma anche nel caso non ti piacesse usare l’app Zepp per le tue attività fisiche, Amazfit ti consente di sincronizzare i dati sanitari con Apple Health e Google Fit (oltre che con Strava).

Oltre alle funzionalità incentrate sul fitness, Amazfit Bip 5 Unity offre una gamma di strumenti per la produttività, che mi è davvero piaciuto utilizzare. Queste funzionalità includono le notifiche delle app, anche quelle di WhatsApp, Instagram e Gmail. L’elenco delle cose da fare sul dispositivo richiederà l’aggiunta manuale di input dall’app Zepp, ma è utile per coloro che desiderano tenere traccia del lavoro in sospeso.

La mia preferita include le chiamate Bluetooth, che si rivelano altamente affidabili quando lo smartphone connesso è lontano ma entro un raggio di 10 metri. Nel mio caso, potevo ricevere o effettuare chiamate dall’orologio mentre il telefono era in carica dall’altra parte della stanza. Da questo punto di vista la piattaforma di Zepp risulta essere matura e alla pari con piattaforme ben più rinomate come Wear OS e watchOS.

Monitoraggio dell’attività fisica | Recensione Amazfit Bip 5 Unity

Quando si tratta di monitoraggio della salute e del fitness, l’Amazfit Bip 5 Unity è veramente molto ben attrezzato. È dotato del sensore biometrico BioTracker PPG, che supporta il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue e del cardiofrequenzimetro, consentendo agli utenti di tenere traccia del proprio benessere generale. Inoltre, lo smartwatch include un sensore di accelerazione a 3 assi per il monitoraggio accurato dei movimenti e di varie attività fisiche.

Per chi è alla ricerca di uno smartwatch da usare in maniera stand alone per le attività fisiche all’aperto non farà piacere sapere che il Bip 5 Unity non ha il GPS integrato (cosa invece presente nella versione Bip 5 standard). Ciò significa che gli utenti del Bip 5 Unity dovranno fare affidamento sul GPS del proprio smartphone per il monitoraggio accurato delle attività all’aperto come la corsa o il ciclismo, il che potrebbe rappresentare uno svantaggio.

Il punteggio PAI, che analizza la frequenza cardiaca e altre attività di allenamento, offre una visione approfondita delle tue abitudini di fitness in base ai punti. Un punteggio superiore a 30-40 al giorno è buono e ti consente di pianificare di conseguenza il giorno successivo, optando per allenamenti intensivi o leggeri. Amazfit potrebbe prendere in considerazione l’aggiunta di un punteggio di recupero giornaliero simile a quello offerto da Fitbit e Garmin. Questo punteggio considera i dati sul sonno per aiutare gli utenti a pianificare gli allenamenti in modo efficace.

Autonomia stellare | Recensione Amazfit Bip 5 Unity

L’Amazfit Bip 5 Unity ha completamente superato le mie aspettative, vantando un’impressionante batteria da 300 mAh che può durare, stando ai dati ufficiali, fino a 5 giorni di utilizzo intenso o 11 giorni di utilizzo regolare con una singola carica. Nel mio caso devo dire che ho raggiunto valori leggermente più bassi (circa 4 giorni di uso intenso e circa 9 giorni di uso moderato) che comunque rimangono impressionanti.

E quando è il momento di ricaricare, la modalità di risparmio batteria estende il tempo di standby fino a ben 26 giorni, assicurandomi di non dovermi mai preoccupare che il mio smartwatch rimanga senza carica. Questa maggiore durata della batteria ha rappresentato una svolta per me, poiché non devo più monitorare costantemente il livello della batteria o portare con me un caricabatterie ovunque vada. Posso semplicemente allacciare il Bip 5 Unity e sapere che alimenterà in modo affidabile le mie attività quotidiane senza interruzioni.

L’efficienza della batteria dell’Amazfit Bip 5 Unity è davvero impressionante. Ho scoperto che anche con un uso intenso, come il monitoraggio delle attività frequenti, il monitoraggio della frequenza cardiaca e l’utilizzo delle app, la batteria dura ancora molto più a lungo rispetto ad altri smartwatch che ho posseduto.

Disponibilità e prezzo

Amazfit Bip 5 Unity è uno smartwatch pensato per la fascia bassa del mercato. Nonostante tutte le caratteristiche offerte infatti, il prezzo di listino è di appena 69,99 euro. Se siete interessati, potete procedere all’acquisto su Amazon attraverso il box sottostante.

7.5 Smartwatch completo ed economico Punti a favore Leggerezza e comodità

Leggerezza e comodità Display ampio e luminoso

Display ampio e luminoso Autonomia stellare Punti a sfavore Mancanza del GPS

Mancanza del GPS Display LCD senza Always-On