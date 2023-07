Vi state chiedere come scaricare video da OnlyFans? Vi diamo una mano noi a trovare la risposta!

OnlyFans ha guadagnato enorme popolarità come piattaforma di condivisione di contenuti a pagamento, offrendo agli utenti l’accesso esclusivo a materiale creato dai loro artisti e creatori preferiti. Se sei un appassionato di contenuti su OnlyFans e desideri goderti i video anche offline, potresti chiederti se c’è un modo per scaricarli sul tuo dispositivo. Ovviamente dovrete possedere un account e avere accesso ai contenuti da scaricare per poterlo fare.

Noi vi consigliamo CleverGet OnlyFans Downloader perché offre un’interfaccia semplice ed è molto efficace.

Come scaricare video da OnlyFans con CleverGet

CleverGet OnlyFans Downloader è un programma che consente agli utenti di scaricare video da OnlyFans. Questo programma è disponibile per Windows, macOS e Linux. CleverGet OnlyFans Downloader consente agli utenti di scaricare video nei formati MP4, MOV e AVI. Gli utenti possono anche scegliere la qualità dei video, dalla standard definition (SD) all’alta definizione (FHD) dove disponibile, in questo modo non perderemo qualità dopo il download nel nostro PC. Una funzionalità interessante è il download in batch per scaricare molti video in parallelo da uno stesso canale. Oltre ai video, si possono scaricare anche foto e informazioni correlate come titolo, durata, ecc…

Come funziona

Per scaricare video da OnlyFans con CleverGet, potete seguire i seguenti passaggi:

Accedere a OnlyFans.com e riprodurre il video desiderato. Fare clic sull’icona di download per far analizzare l’URL del video da CleverGet. Selezionare la qualità desiderata e cliccare il pulsante “Download” per avviare il download. Monitorare il processo di download attraverso la barra laterale che mostra lo stato e la velocità del download. Quando il download è completato, trovare i video scaricati nella scheda “Video”. Cliccare “Riproduci” per guardare il video o “Apri Cartella” per accedere alla cartella locale con i video scaricati.

Semplice no? Ovviamente, prima di procedere a scaricare i contenuti, vi invitiamo ad informarvi sulla normativa di OnlyFans a riguardo e sulla protezione dei diritti d’autore. Questa guida è da intendersi a scopo illustrativo. Dalla sezione web e socail è tutto, continuate a seguirci!