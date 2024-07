Amazon Prime Video: tutte le novità di agosto 2024!

Scopriamo insieme, in questo articolo dedicato, quali saranno tutte le novità nel catalogo film e serie TV di Amazon Prime Video previste per agosto 2024

Siamo ormai arrivati all’ultimo, torrido, mese di quest’altrettanto calda estate 2024. Agosto è ufficialmente alle porte e, come ogni mese, i cataloghi dei vari servizi in streaming disponibili si aggiornano con tante novità e qualche saluto qua e là. Fra questi c’è anche, ovviamente, Amazon Prime Video, che vede arrivare alcune nuove serie TV e una manciata di film. Dobbiamo però prepararci anche a salutare una fetta di contenuto, fra cui le quattro stagioni complete di S.W.A.T. In questo articolo andiamo a vedere tutto quanto: tutte le novità di agosto 2024 su Amazon Prime Video!

Un mese caliente questo agosto per Prime Video

Sicuramente, l’arrivo più atteso su Amazon Prime Video per questo agosto 2024 è la seconda stagione de Gli Anelli del Potere (qui la nostra recensione della prima stagione!), attesissimo spin-off prequel de Il Signore degli Anelli. I nostalgici potranno invece tornare a rigustarsi le cinque stagioni di Prison Break e le sette stagioni di Buffy, mentre gli amanti dell’animazione giapponese esulteranno all’arrivo della stagione 10 di Naruto Shippuden.

E per i film? Tornano pellicole iconiche come Il Gladiatore (in attesa del sequel?) e Robin Hood – Un uomo in calzamaglia, ma anche i quattro film del franchise de Il Guerriero Americano. Arriva anche, dopo il flop al botteghino, Madame Web. Trovate tutte le aggiunte, fra film e serie TV, nei prossimi paragrafi.

Le serie TV in arrivo su Amazon Prime Video nel mese di agosto 2024

Batman: Caped Crusader | 1 agosto

| 1 agosto Fear the Walking Dead (Stagione 8) | 1 gosto

(Stagione 8) | 1 gosto Naruto: Shippuden (Stagione 10) | 1 agosto

(Stagione 10) | 1 agosto Buffy l’ammazzavampiri (Stagioni 1-7) | 5 agosto

(Stagioni 1-7) | 5 agosto Prison Break (Stagioni 1-5) | 19 agosto

(Stagioni 1-5) | 19 agosto Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere (Stagione 2) | 29 agosto

I film in arrivo su Amazon Prime Video nel mese di agosto 2024

Guerriero americano | 1 agosto

| 1 agosto Guerriero americano 2 | 1 agosto

| 1 agosto Guerriero americano 3 | 1 agosto

| 1 agosto Guerriero americano 4 | 1 agosto

| 1 agosto Il Gladiatore | 1 agosto

| 1 agosto Tutti tranne te | 2 agosto

| 2 agosto I perfetti innamorati | 7 agosto

| 7 agosto One Fast Move | 8 agosto

| 8 agosto Arthur The King – Insieme ad ogni costo | 9 agosto

| 9 agosto Il vangelo secondo Clarence | 11 agosto

| 11 agosto JACKPOT! | 15 agosto

| 15 agosto Madame Web | 19 agosto

| 19 agosto Falla Girare 2 – Offline | 23 agosto

| 23 agosto Dumb Money | 26 agosto

| 26 agosto Marie Antoinette | 28 agosto

| 28 agosto Robin Hood – Un uomo in calzamaglia | 28 agosto

| 28 agosto Robin Hood – Principe dei ladri | 28 agosto

I contenuti che lasciano il catalogo di Amazon Prime Video nel mese di agosto 2024

The Head (Stagione 1) | Non disponibile dal 4 agosto

| Non disponibile dal 4 agosto Il primo giorno della mia vita (film) | Non disponibile dal 10 agosto

| Non disponibile dal 10 agosto Non così vicino (film) | Non disponibile dal 15 agosto

| Non disponibile dal 15 agosto John Wick 4 (film) | Non disponibile dal 19 agosto

| Non disponibile dal 19 agosto Till: Il coraggio di una madre (film) | Non disponibile dal 19 agosto

| Non disponibile dal 19 agosto Romantiche (film) | Non disponibile dal 30 agosto

| Non disponibile dal 30 agosto S.W.A.T. (Stagioni 1/4) | Non disponibile dal 31 agosto

Buona visione!

Queste erano dunque tutte le novità in arrivo e i contenuti in uscita nel catalogo di Amazon Prime Video per il mese di agosto 2024! Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

