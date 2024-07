The Batman 2: rivelate notizie sulla serie e su The Penguin

Erik Davis di Fandango ha annunciato quando inizieranno le riprese del prossimo capitolo del franchise di “The Batman”, scopriamo di più su The Batman 2

Davis ha indicato il prossimo anno come data di inizio delle riprese di The Batman 2, e ha anche confermato che Colin Farrell tornerà nel ruolo del Pinguino e che la serie “The Penguin” su HBO Max farà da preludio al sequel. Ottime notizie per i fan di Batman, che possono aspettarsi ulteriori dettagli sulla trama e altri aspetti del film nel corso dell’anno. Prima dell’uscita del capitolo al momento noto come “The Batman Part II”, i fan potranno immergersi nuovamente nel mondo creato da Matt Reeves con la serie “The Penguin” su HBO Max. La serie riprenderà da dove “The Batman” si era interrotto, con il Pinguino che cerca di prendere il controllo di una Gotham in preda al caos. Nonostante la presenza di Batman, il Pinguino non si lascia scoraggiare. Un nuovo trailer ufficiale è stato presentato al San Diego Comic-Con.

The Batman 2: le parole di Colin Farrell e il resto del cast

In un’intervista con HeyUGuys, Colin Farrell ha anticipato cosa aspettarsi dalla serie, descrivendola come molto oscura:

Tonnellate di violenza, un’oscurità abissale e un uomo e una grande lotta per cercare di farsi strada verso la cima. Sapete, c’è una presa di potere a Gotham ora. Lauren LeFranc e il suo gruppo di sceneggiatori hanno scritto otto episodi straordinari. Voglio dire, roba davvero, davvero audace. Non potevo credere che fosse così oscuro… Sarebbe stato un Hard R [rating].

Con l’annuncio di “The Batman Part II” e l’attesa per “The Penguin”, i fan di Batman hanno molto da aspettarsi nei prossimi anni. La DC sembra intenzionata a creare un universo coeso e coinvolgente che possa competere con altri grandi franchise cinematografici. Non resta che attendere ulteriori dettagli e vedere come si svilupperanno queste storie tanto attese. Colin Farrell sarà Oz Cobb (ossia il Pinguino). All’interno del cast ci sono anche: Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Clancy Brown, James Madio, Scott Cohen, Michael Zegen, Carmen Ejogo e Theo Rossi.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti dal mondo del cinema e delle serie TV, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV, Now TV o Prime Video.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo e GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.