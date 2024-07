Recensione SBS Miami 6W, lo speaker alla moda ed impermeabile ideale per la spiaggia

Recensione dello speaker SBS Miami 6W, l’ideale per la spiaggia grazie al volume elevato, alla resistenza all’acqua e al design alla moda

Gli altoparlanti Bluetooth (qui trovate i migliori secondo noi!) impermeabili sono di gran moda al giorno d’oggi, soprattutto ora che ci troviamo in piena stagione estiva. Molte volte la certificazione IPxx che assicura l’impermeabilità arriva a prezzi salati ma con nella mia recensione dello speaker SBS Miami da 6W vi mostro che è possibile coniugare una cassa dal volume elevato, resistente all’acqua e soprattutto dal prezzo contenuto.

Qualità costruttiva | Recensione SBS Miami 6W

La scocca dello speaker è realizzata completamente in plastica con la presenza delle connessioni sulla parte posteriore, dei tasti sulla parte superiore e di ingegnosi piedini gommati sul fondo che permettono di appoggiarlo senza paura che scivoli.

I piedini gommati servono anche come stabilizzazioni per la nicchia ricavata sulla parte superiore che consente di posizionare lo smartphone, un po’ come le vecchie docking station per gli iPod. Chiaramente questo spazio è stato pensato per degli smartphone moderni che sono molto più alti di quanto sono larghi (per via dei display 18:9), per cui credo che un vecchio smartphone, un lettore MP3 vero e proprio o anche un iPod Classic avrà difficoltà ad entrarci.

Una delle caratteristiche principali dello speaker SBS Miami 6W è la sua impermeabilità all’acqua secondo lo standard IPx5. Ciò assicura però non la resistenza alle immersioni ma agli schizzi. E non credo nemmeno che si applichi a tutta la scocca dell’altoparlante, dal momento che le connessioni sul retro sono scoperte. Non ho provato a schizzare acqua sulle connessioni per cui non posso assicurarne la resistenza ma non sarebbe stato male avere uno sportellino in gomma a protezione.

Ma cos’è che rende bello lo speaker SBS Miami 6W? Potrei dirvi la scocca rossa, il laccetto superiore o l’incavo per lo smartphone ma, con l’anima gaming che mi ritrovo, non posso che dirvi i LED. La parte frontale dell’altoparlante infatti è caratterizzata da 2 speaker a vista dietro una griglia di protezione e circondati da due anelli di LED multicolori. Attraverso il tasto centrale è possibile modificarne il motivo e le combinazioni di colori (così come anche spegnerli per prolungare l’autonomia). E nonostante l’azienda pubblicizzi che i LED vadino a ritmo della musica riprodotta, la verità è che hanno una coreografia definita e identica per qualsiasi cosa viene riprodotta.

Connessione Bluetooth e collegamenti cablati | Recensione SBS Miami 6W

Questo è probabilmente uno degli speaker portatili più flessibili in termini di connettività: esistono infatti 4 modi diversi per riprodurre musica e podcast con SBS Miami 6W. Come ogni altoparlante portatile, credo che il focus principale sia quello della riproduzione wireless attraverso il Bluetooth ma è un’ottima cosa l’inserimento di un jack audio da 3,5mm, di una porta USB-A per la connessione di chiavette (ne avete ancora?) e di uno slot per microSD.

Per cambiare modalità di riproduzione è possibile schiacciare il relativo pulsante sulla parte superiore (il primo a sinistra). Anche il passaggio fra una modalità e l’altra è abbastanza veloce e, in maniera intelligente, vengono disabilitate le porte in cui non viene rilevata una connessione (così da non dover fare ogni volta il giro completo per tornare alla connessione precedente).

Qualità audio | Recensione SBS Miami 6W

Parliamoci chiaro. Gli ingegneri che hanno progettato lo speaker SBS Miaimi 6W non hanno avuto come focus la qualità audio. Di fatto, si sono concentrati soprattutto sul volume e su come renderlo impermeabile. Cosa voglio dire? Che l’altoparlante SBS Miaimi 6W non è sicuramente quello da prendere in considerazione se siete degli audiofili e lo volete usare per sessioni di ascolto impegnate.

C’è da dire però che i punti su cui si sono focalizzati gli ingegneri di SBS sono tutti raggiunti: il volume è decisamente alto e, seppur al massimo tende un po’ a gracchiare, mantenendolo intorno all’85/90% si ottiene un ottimo risultato. L’ho testato in spiaggia e, tranne che per le reazioni non proprio amichevoli dei vicini di ombrellone, è stato molto apprezzato da me e dai miei amici.

Autonomia | Recensione SBS Miami 6W

L’azienda assicura nel materiale pubblicitario fino a 4 ore di autonomia. Questo dato però viene raggiunto solo con i LED spenti e con un volume pari al 50%. Con un utilizzo “al massimo” sia per quanto riguarda il volume che per quanto riguarda i LED, devo dire che sono riuscito a raggiungere 3 ore scarse di autonomia. Bene ma non benissimo quindi. Discorso diverso invece per la ricarica, il cui dato pubblicizzato di 90 minuti è abbastanza vicino a quello che ho riscontrato (usando un caricabatteria standard da 10W).

C’è da dire che la presenza del connettore USB-C per la ricarica permette l’utilizzo di un powerbank o anche di un laptop per prolungarne la durata, nel caso dovesse servire.

Conclusioni

Lo speaker SBS Miami 6W è un ottimo prodotto quando lo si pone all’interno di situazioni di festa e divertimento dove il volume e l’effetto dei LED sono più importanti della qualità audio nuda e cruda. Tra l’altro, il prezzo di appena 29,90 euro lo mette in una posizione di vantaggio rispetto agli speaker concorrenti dalle caratteristiche simili.

Ma voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe portarvelo in spiaggia (o in montagna) e ascoltare la musica con i vostri amici? Desiderosi di conoscere la vostra opinione, vi ricordiamo di rimanere connessi con tuttotek.it per non perdervi nessuna notizia e recensione legata al mondo tech!