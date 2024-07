Robert Downey Jr. torna nell’MCU nei panni di Dr. Doom!

Sembra un sogno o il frutto dell’immaginazione di un fan impazzito, e invece le cose stanno proprio così. Al Comic Con di San Diego hanno annunciato il ritorno di Robert Downey Jr. nell’MCU, ma nei panni del Dr. Doom!

Il Comic Con di San Diego di quest’anno ci ha voluto lanciare una grande bomba, una notizia che farà sicuramente piacere a tutti i fan dell’MCU. Sembrava impossibile, eppure è così: l’MCU sta tornando. Prima ci hanno regalato un bellissimo film dove ha fatto ritorno Hugh Jackman nei panni di Wolverine nel tanto acclamato Deadpool & Wolverine (qui trovate la nostra recensione del film), e ora ci annunciano un altro grande ritorno. Nell’MCU tornerà infatti Robert Downey Jr, ma non per Iron Man, bensì per Dr. Doom. Il personaggio è la nemesi della squadra di supereroi i Fantastici 4, di cui uscirà il film nel 2025, con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach. Qui sotto trovate il video che incrimina Robert Downey Jr che diventa ora il villain.

Robert Downey Jr. lascia l’MCU da eroe e torna da villain

“New mask, same task.” Robert Downey Jr. surprises Hall H to announce his return to the MCU as Doctor Doom. pic.twitter.com/j1SEjzse3p — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 28, 2024

Una notizia che ha fatto subito scalpore, anche perché ci si sarebbe aspettati che l’attore tornasse nei panni dell’eroe principale del franchise. Invece no, sarà il nuovo grande villain degli Avengers. Dr. Doom nei fumetti è uno dei personaggi più carismatici che è riuscito a creare una realtà tutta sua, chiamata Battleworld, di cui ne è a capo. Kevin Feige ha inoltre rivelato che il Dr. Doom di Robert Downey Jr. sarà sia il villain di Avengers 5 e Avengers Secret Wars. Ora abbiamo anche il titolo di Avengers 5, che ora si chiama Avengers Doomsday, ovvero Giorno del Giudizio. Inoltre sarà anche il villain di Avengers Secret Wars. L’uscita di Avengers Doomsday è fissata per maggio 2026 e Secret Wars per maggio 2027, entrambi diretti dai fratelli Russo, gli stessi di Infinity War e Endgame.

Che ne pensate? Vi piace l’idea di vedere Robert Downey Jr. nei panni del villain principale della storia? Fateci sapere la vostra con un commento. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV, Now TV o Prime Video.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo e GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.