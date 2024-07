Alpine A290: La sportiva elettrica francese che fa sognare

Alpine, il marchio francese noto per le sue sportive leggere e performanti, torna alla ribalta con la nuova A290, una compatta elettrica che riprende lo spirito delle leggendarie berlinette del passato

Alpine torna a far parlare di sé con la nuova A290, una compatta elettrica che riprende il DNA sportivo del marchio francese. Presentata in diverse versioni, la A290 si rivolge a un pubblico esigente che cerca un’auto elettrica con un carattere deciso. Con un design che richiama le iconiche Alpine del passato, la A290 si distingue per le linee filanti e le proporzioni sportive. Sotto il cofano, un motore elettrico potente garantisce prestazioni brillanti, mentre la batteria da 52 kWh assicura un’autonomia fino a 380 km (WLTP).

La gamma A290 offre diverse possibilità di personalizzazione: nel listino si può scegliere tra la A290 GT, da 38.700 euro; la A290 GT Premium, da 41.900 euro; la A290 GT Performance, da 41.700 euro, e la A290 GTS, da 44.700 euro.

Alpine A290: le versioni disponibili

La versione base, la GT, è equipaggiata con un motore da 180 CV e offre già un equipaggiamento di serie completo. Pneumatici Michelin Sport EV, cerchi in lega da 19″ Iconic e un caricabatterie rapido da 100 kW sono solo alcune delle caratteristiche di questo modello. Gli interni, rivestiti in TEP e pelle Nappa, presentano un design sportivo e funzionale, con dettagli come la bandiera francese sul cruscotto e i sedili anteriori riscaldati.

A290 GT Premium invece fa del lusso il suo cavallo di battaglia. Il tetto nero a contrasto e le pinze dei freni Brembo Blu Alpine donano un tocco di sportività, mentre all’interno troviamo interni in pelle Nappa con cuciture e monogrammi Alpine. L’impianto audio Devialet e il caricabatterie a induzione per smartphone completano l’equipaggiamento.

A290 GT Performance adatta alle prestazioni pure per gli appassionati delle prestazioni, la GT Performance è la scelta ideale. Con un motore da 220 CV, pneumatici Michelin Pilot Sport 5 e pinze dei freni Brembo rosse, questa versione offre un’esperienza di guida più sportiva. Il sistema Alpine Telemetrics permette di monitorare le prestazioni della vettura in modo dettagliato.

A290 GTS: il meglio di entrambi i mondi La GTS combina le prestazioni della GT Performance con il comfort e l’eleganza della GT Premium. Cerchi da 19″ Snowflake neri e interni in pelle Nappa a contrasto la rendono ancora più distintiva.

A queste versioni se ne aggiunge un’altra, più di nicchia potremmo dire: la A290 GTS Première Edition, un’edizione limitata La versione più esclusiva della gamma, la GTS Première Edition, è dedicata ai veri appassionati. Con una produzione limitata a 1955 esemplari, questa versione si distingue per dettagli unici come la placca commemorativa e i tappetini dedicati.

Conclusioni su questa Alpine A290

In conclusione, la Alpine A290 offre una gamma completa di allestimenti, ciascuno con caratteristiche distintive pensate per soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo. Che siate alla ricerca di un’auto sportiva e performante o di un’elettrica elegante e confortevole, l’A290 ha la versione giusta per voi. Nella giornata di ieri, 30 luglio, la casa francese ha dato il via agli ordini della sua nuova compatta sportiva.

