Il sorprendente viaggio nei parchi divertimento più famosi. Tra retroscena svelati e filmati inediti, la nuova serie Disney+ I segreti delle attrazioni Disney. Disponibile dal 21 luglio con i primi 5 episodi

Disponibile a partire dal 21 luglio con i primi 5 episodi, I segreti delle attrazioni Disney. Una sguardo esclusivo composto da testimonianze e filmati inediti, pronti a svelare i retroscena e gli aneddoti di tutto ciò che si cela dietro i parchi divertimento più famosi. Tra evoluzioni tecnologiche e nuove dimensione; le iconiche attrazioni messe a nudo per tutti i più affezionati, come mai visti prima.

Una serie originale di Disney+, narrata nella versione originale da da Paget Brewster (Criminal Minds). Con executive producer Dwayne Johnson e Dany Garcia, con la loro casa di produzione Seven Bucks Productions, e Brian Volk-Weiss di The Nacelle Company.

Cosa aspettarsi: curiosità e anticipazioni| I segreti delle attrazioni Disney: i primi 5 episodi su Disney+

Composta da un totale di 10 episodi, saranno disponibile al momento solo i primi 5. Due tranche con domande e approfondimenti contenuti in ogni episodio.

Immergetevi allora con Jungle Cruise, nella prima attrazione immersiva originale prodotta dal signor Walt. Un fiume suggestivo frutto del duro lavoro degli Imagineer, contornato da animali meccanici.

Haunted Mansion, frutto di una promettente miscela tra divertimento e paura ideata sempre dalla mente brillante di Walt. Dedicato invece a tutti i sognatori, l’episodio di Space Mountain. Un viaggio simulato nello spazio, con la sfida dell’Imagineer John Hench affrontato a testa alta: la creazione di una struttura caratteristica nei parchi Disney del mondo.

Sempre rimanendo con la testa persa tra le nuvole, Star Tours, ovvero un’emozionante simulatore in grado di trasportare gli ospiti in un’altra galassia molto, molto lontana. Fonte di ispirazione per gli Imagineers, subito al lavoro nel costruire una terra completamente nuova: Star Wars: Galaxy’s Edge.

The Twilight Zone Tower of Terror è una sfida alla gravità. Ambientata nel misterioso mondo della famosa serie televisiva Twilight Zone di Rod Serling.

Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo del cinema e delle serie tv!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.