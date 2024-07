Lenovo Tab P12: offerta speciale su Amazon

Il Lenovo Tab P12 in offerta su Amazon è un tablet versatile e potente, ideale per chi cerca un dispositivo capace di gestire sia il lavoro che l’intrattenimento

Con un display 3K da 12,7 pollici, questo tablet offre una risoluzione di 2944 x 1840 pixel, garantendo immagini nitide e dettagliate, perfette per lo streaming video e il gaming immersivo. Il Lenovo Tab P12 si distingue per il suo design elegante e moderno. Disponibile nel colore Oat Grey, ha un corpo sottile di soli 6,9 mm e pesa circa 615 grammi, rendendolo facile da trasportare. Il display LTPS da 12,7 pollici non solo offre una risoluzione 3K, ma supporta anche la modalità schermo diviso, permettendo di prendere appunti e aggiungere annotazioni con la Lenovo Tab Pen Plus inclusa. Il Tab P12 è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7050, un chip octa-core che garantisce prestazioni fluide e reattive. Con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile fino a 1TB tramite MicroSD, questo tablet è in grado di gestire facilmente applicazioni pesanti e multitasking. La presenza di WiFi 6 assicura una connessione internet veloce e stabile, ideale per lo streaming e il gaming online. Disponibile esclusivamente su Amazon, il Lenovo Tab P12 è offerto a un prezzo scontato di 369,00 euro, rispetto al prezzo consigliato di 449,00 euro. Con oltre 656 recensioni e una valutazione media di 4,4 su 5 stelle, questo tablet è una scelta popolare tra gli acquirenti. Inoltre, è possibile acquistarlo a rate a tasso zero tramite Cofidis al check-out.

Batteria e sistema operativo del Lenovo Tab P12 in offerta su Amazon

Una delle caratteristiche più impressionanti del Lenovo Tab P12 è la sua batteria da 10.200 mAh, che offre un’autonomia eccezionale. Che tu stia guardando film, giocando o leggendo, puoi fare tutto senza preoccuparti di dover ricaricare frequentemente. Il tablet viene fornito con Android 12, ma è aggiornabile ad Android 13, garantendo un’interfaccia utente moderna e funzionalità avanzate. Il Lenovo Tab P12 è dotato di altoparlanti quadrupli JBL ottimizzati con Dolby Atmos, che offrono un’esperienza audio immersiva. Questo lo rende perfetto per gli amanti del cinema e della musica. Inoltre, il tablet supporta l’uso di accessori come la tastiera docking, trasformandolo in un dispositivo ideale anche per la produttività.

Lenovo Tab P12 è un tablet completo che combina un display di alta qualità, prestazioni potenti e una lunga durata della batteria. Questo dispositivo è in grado di soddisfare tutte le tue esigenze. Con il suo design elegante e le funzionalità avanzate, il Lenovo Tab P12 rappresenta un ottimo investimento per chi cerca un tablet versatile e affidabile.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti offerte, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!