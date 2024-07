Oppo Reno12 Pro: un nuovo standard di affidabilità e innovazione

OPPO, tra i leader nel settore degli smart device, si dedica costantemente a potenziare gli smartphone, superando i limiti dell’esperienza utente

Gli smartphone sono diventati il dispositivo personale più vicino agli utenti, in grado di soddisfare esigenze complesse e superare le aspettative. Questa evoluzione pone una sfida in termini di affidabilità. Gli utenti si aspettano che il loro smartphone non solo offra un’esperienza eccezionale al momento dell’acquisto, ma che duri nel tempo, r esistendo a incidenti e condizioni ambientali difficili.

Oppo All-Round Armour: innovazioni per una resistenza senza pari

L’affidabilità è cruciale, sebbene meno visibile di altre caratteristiche. Essa si cela dietro innovazioni ingegneristiche e dettagli tecnici spesso inosservati. Tuttavia, OPPO ha sempre dato grande importanza a questo elemento, considerato dal team di prodotto il cuore dell’esperienza utente complessiva. Nel lungo termine, questa attenzione ai dettagli fa la differenza.

OPPO All-Round Armour

Quando OPPO ha iniziato a sviluppare il Reno12 Pro, si è posta un obiettivo ambizioso: mantenere l’eccellente sensazione al tatto della serie Reno, garantendo al contempo un’affidabilità senza pari. Dopo mesi di impegno costante, OPPO presenta la soluzione perfetta: OPPO All-Round Armour. Questo risultato è frutto della collaborazione tra vari team specializzati in scienza dei materiali, chimica e ingegneria. Ogni aspetto del Reno12 Pro, sia interno che esterno, è stato migliorato, superando in alcuni test i device top di gamma.

Il design curvo del vetro su tutti i lati di OPPO Reno12 Pro garantisce un’esperienza visiva immersiva e risolve il problema dei tocchi accidentali sugli schermi ricurvi tradizionali. Per garantire la durabilità, OPPO ha collaborato con Corning, dotando il Reno12 Pro del Corning Gorilla Glass Victus 2, il vetro più resistente mai utilizzato nella serie Reno.

Il Reno12 Pro continua la tradizione di design sottile e leggero, con uno spessore di soli 7.4 millimetri e un peso di 180 grammi. Questo è stato possibile grazie alla struttura in lega ad alta resistenza sviluppata internamente da OPPO, conforme agli standard aerospaziali. Il risultato è una robustezza eccezionale, raggiunta attraverso l’uso di algoritmi di AI per ottimizzare la composizione della lega.

OPPO ha adottato un nuovo approccio per l’ammortizzazione nel Reno12 Pro, ispirato alla bionica. Il corpo del telefono simula la struttura interna di una spugna, migliorando la durata e la resilienza strutturale. Materiali di ammortizzazione personalizzati sono stati utilizzati in aree chiave, come lo schermo e la fotocamera, garantendo un’efficace attenuazione degli impatti.

Reno12 Pro ha ottenuto la certificazione IP65 per resistenza alla polvere e all’acqua, e ha superato test estremi di pressione e invecchiamento. Ha ottenuto anche la certificazione Premium Performance di SGS con cinque stelle, attestando prestazioni eccezionali in vari test.

Prezzi e Disponibilità

OPPO Reno12 Pro è disponibile su OPPO Store a 599,99€, oppure in bundle con accessori come OPPO Enco Free2i, OPPO Band2 e caricabatterie da 80W allo stesso prezzo. Un’altra opzione include OPPO Enco X e caricabatterie SUPERVOOC da 80W. Il bundle più completo, a 739,99€, include OPPO Watch X e caricabatterie SUPERVOOC da 80W.

Con queste promozioni, gli utenti possono avere OPPO Reno12 Pro completo di accessori, con un design elegante e un focus sulla fotocamera. La nuova Serie Reno12 introduce funzionalità di AI generativa, sbloccando nuovi orizzonti di creatività e produttività. Reno12 Pro e Reno12 rappresentano i primi AI Phone di OPPO in Europa, segnando un’importante tappa nell’adozione degli smartphone basati sull’AI.

Comprerete il nuovo dispositivo di OPPO? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invitiamo poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità sul mondo tech.