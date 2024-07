BLUETTI lancia la nuova stazione di alimentazione portatile AC50B

Scopriamo, con questo articolo, i dettagli sulla nuova stazione di alimentazione portatile AC50B di BLUETTI, imprescindibile per tutti gli amanti delle vacanze in campeggio

Con l’avvicinarsi delle vacanze estive, BLUETTI, pioniere tecnologico nel campo dell’energia pulita, lancerà in Europa il 6 agosto AC50B, un generatore solare da 700W / 448Wh. Questo generatore compatto ma potente consente agli utenti di rimanere alimentati e freschi durante le ondate di caldo estivo durante i campeggi, i viaggi in macchina, le avventure all’aperto con la famiglia, ecc.

Caratteristiche principali del generatore solare portatile BLUETTI AC50B

Con un peso di soli 6,7 kg e una maniglia integrata, BLUETTI AC50B è una fonte di energia incredibilmente pratica per tende da campeggio, camper, cabine e altre situazioni all’aperto.

Nonostante le dimensioni compatte, l’AC50B vanta un robusto inverter da 700 W che può arrivare a 1.000 W in modalità PowerLifting, sufficiente per alimentare la maggior parte degli apparecchi da campeggio come frigoriferi, caffettiere, luci, fotocamere, ventilatori e macchine CPAP.

L’unità include una presa di corrente, una porta per auto, una porta USB-A e due porte Type-C (65 W), per garantire la compatibilità con diverse apparecchiature.

La capacità di 448 Wh dell’AC50B può mantenere alimentati i dispositivi essenziali per tutta la durata del campeggio. Ad esempio, può caricare uno smartphone da 15 Wh per oltre 14 volte, alimentare una lanterna da campeggio da 10 W per 17 ore o far funzionare un mini-frigo da 100 W per 3,1 ore con una sola carica.

Quando è necessaria una potenza supplementare, gli utenti possono aggiungere le batterie di espansione BLUETTI B80 o B80P da 806 Wh per caricare l’AC50B. Queste batterie aggiuntive non solo estendono l’alimentazione, ma dispongono anche di prese CC e porte di ricarica proprie per un uso separato. Ciò offre una flessibilità e una convenienza ancora maggiori.

La ricarica dell’AC50B è flessibile e veloce. Può accettare fino a 200 W di input solare durante il funzionamento per garantire un’alimentazione costante lontano dalla rete. Inoltre, può essere ricaricato completamente in circa 1,1 ore da un ingresso di 580 W CA. Anche i veicoli e la ricarica del generatore sono opzioni per una comoda ricarica.

L’AC50B è progettato nell’iconico stile BLUETTI con un intuitivo schermo LCD che visualizza l’ingresso, l’uscita e il tempo rimanente. Gli utenti possono accedere facilmente a questa unità plug-n-play e controllarla a distanza con l’app BLUETTI dedicata. Inoltre, la sua funzione UPS con tempo di commutazione di 0,02s garantisce un’alimentazione ininterrotta durante le emergenze e le interruzioni di corrente.

Disponibilità e prezzi del generatore da campeggio BLUETTI AC50B

La stazione di alimentazione portatile BLUETTI AC50B sarà disponibile a partire dal 6 agosto sul sito ufficiale BLUETTI IT sito ufficiale di BLUETTI e Amazon a un prezzo early bird di 329 euro. Inoltre, dal 6 al 31 agosto i clienti potranno usufruire di sconti esclusivi di 5 euro (AC50B5PR) o 10 euro (AC50B10PR) sul bundle AC50B o AC50B e pannelli solari PV120.

Informazioni su BLUETTI

In qualità di pioniere tecnologico nel campo dell’energia pulita, BLUETTI si impegna per un futuro sostenibile fornendo soluzioni di accumulo di energia verde a prezzi accessibili sia per uso interno che esterno. Attraverso iniziative come il programma LAAF (Lighting An African Family), BLUETTI si impegna a portare l’energia a 1 milione di famiglie africane in aree non collegate alla rete elettrica. Con una forte attenzione all’innovazione e alle esigenze dei clienti, BLUETTI si è affermata come leader affidabile del settore in oltre 100 Paesi e regioni.