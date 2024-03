Nikon Z30 Vlogger Kit è in offerta su Amazon ad un prezzo super, scopriamo insieme questa mirrorless della serie Z perfetta per i content creator!

Nikon Z30 è la mirrorless della serie Z perfetta per chi si occupa di vlogging e di di creazione di contenuti e questa offerta Amazon è davvero imperdibile. Grazie alle offerte di primavera, troviamo la Nikon Z30 con Vlogger Kit e anche un gadget, ovvero la scheda SD Lexar da 64 giga inclusa nel prezzo. Una fotocamera perfetta per il vlogging grazie alle sue dimensioni contenute, alla sua portabilità e al suo schermo LCD ruotabile e con angolazione variabile in avanti.

Nikon Z30 Vlogger Kit la troviamo in offerta su Amazon con scheda SD Lexar da 64 giga inclusa al prezzo di 839,99 € con il 18 % di sconto sul prezzo originale ed è possibile acquistarlo cliccando sul box qui sotto.

Nikon Z30 Vlogger Kit: super offerta su Amazon

La Nikon Z30 Vlogger Kit in offerta su Amazon comprende:

Nikon Z30

Obiettivo Nikkor Z 16-50 mm f/3.5-6.3 VR D

SD Lexar 64 Giga 800x

Protezione microfono small rig

Treppiedi da tavolo

Telecomando Bluetooth Nikon ML-L7

Il sistema Nikon Z è sinonimo di potenzialità, di primati nel settore delle fotocamere mirrorless di cui ridefinisce le possibilità tecnologiche e creative. Nikon dà vita a una piattaforma innovativa, che consente agli autori di immagini e video di crescere in sintonia con le proprie aspirazioni, lavorando ed esprimendosi in modi nuovi e inediti. Il segreto per un imaging grandioso sta nella luce e Nikon ne ha piena consapevolezza.

Dall’unboxing dei prodotti alle ricette, dai viaggi al parkour, la nuova Nikon Z 30 consente di creare con facilità video e vlog appassionanti e di qualità professionale con la chiarezza, la profondità di campo e l’audio nitido che ci si aspetta da vlogger e streamer di alto livello. Il sensore di immagine in formato DX della fotocamera consente di ottenere filmati nitidi e ricchi di dettagli, non ottenibili con altri strumenti.

I vlogger possono registrare sequenze video lunghe fino a 125 minuti ininterrottamente ed è anche disponibile l’autofocus permanente durante la registrazione. La Z 30 utilizza l’intera larghezza del sensore per offrire il 100% (circa) del campo visivo e la qualità audio è eccellente, grazie al microfono stereo incorporato della fotocamera, ulteriormente potenziabile da un microfono esterno compatibile.

E voi cosa ne pensate di questo Nikon Z30 Vlogger Kit in offerta su Amazon? Fateci sapere nei commenti se lo acquisterete e continuate a seguire tuttotek. it per tutte le offerte sul mondo della fotografia.