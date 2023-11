Tekken 8: il trailer finale svela l’ultimo personaggio del roster di base

Gli sfidanti di Tekken 8 sono (per quanto riguarda il day one) al completo: il trailer finale mostra l’ultimo (ed inedito) personaggio

Dei 32 lottatori di Tekken 8, fino ad oggi ne erano noti solamente trentuno: l’ultimo personaggio di cui vestiremo i panni al day one è stato svelato nel trailer finale per il gioco, anche se il nostro uso del maschile è fuori luogo. Ad emergere dalle quattro ore di showcase della nottata appena conclusa è infatti Reina, l’inedita lottatrice che metterà sotto i riflettori un’arte marziale meno nota: il Taido. Le mosse del volto nuovo porteranno dunque nel torneo del Pugno d’Acciaio elementi del karate di Okinawa, tra “coltellate” con le mani ed altre movenze uniche. Inoltre la ragazza è ben acclimatata al karate della famiglia Mishima, quindi se venite da picchiaduro differenti avrete la possibilità di sfruttarne il Wind God Fist.

L’ultimo personaggio nell’ultimissimo trailer di Tekken 8: il finale al femminile di Reina

Dal suo trono elaborato, Reina chiama Jin Kazama il suo “senpai” (maestro, ndr) ed è onorata di poterlo incontrare sul campo di battaglia. Siccome Jin ha pestato un po’ di gente dal suo debutto in Tekken 3, non si ricorda di lei: il background e le origini di Reina, insomma, restano ancora un po’ avvolti nel mistero. Potremo conoscere lei, la sua tuta viola oltre misura e il resto dei combattenti sul campo di battaglia (Mishima Dojo e non solo) il 26 gennaio, quando il gioco uscirà su PS5, Xbox Series X, PC e Xbox Series S. Il roster di partenza rimane di tutto rispetto, ma possiamo solo lontanamente immaginare a quali altezze si possa arrivare non appena si annunceranno gli inevitabili DLC!

