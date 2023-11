Like a Dragon: Infinite Wealth offre una mappa grande “tre volte Yokohama” con le Hawaii

Le isole del Pacifico spiegano la lunghezza astronomica di Like a Dragon: Infinite Wealth, grazie alla grande mappa comportata dalle Hawaii

Abbiamo ancora nuovi dettagli su Like a Dragon: Infinite Wealth, questa volta in merito alla mappa – l’arcipelago delle Hawaii sarà grande “tre volte Yokohama”. In realtà l’ambientazione dovrebbe limitarsi a Honolulu (che comunque rimane l’ispirazione per Hau’Oli), ma dopo le ultime schermate viene facile farsi prendere dall’entusiasmo. Un tale confronto in scala sembra quasi assurdo, ma dopo le ultime affermazioni sull’astronomica longevità del gioco i conti iniziano finalmente a tornare. Il sito ufficiale descrive varie location, come la Spiaggia Aloha per rilassarsi, surfare e nuotare con gli amici. Il centro commerciale Anaconda è pieno di gente e di cose da fare. Non mancano poi i quartieri etnici, per dare un tocco più “mondiale” al tutto.

Ammazza che mappa: Like a Dragon fa le cose in grande con le Hawaii di Infinite Wealth

Insomma, non sembra mancare proprio nulla. Ma al di là di Chinatown, Little Japan e una “zona poco raccomandabile” come il quinto distretto, abbiamo altre zone di interesse. Tra il centro di, beh, Downtown e le zone portuali in riva al mare (o all’oceano?), i luoghi da setacciare per ottenere materiale per armi, armatura e quant’altro sono parecchi. Anche in acqua si può trovare qualcosa di utile, e lo stesso vale per le palme, i bidoni per l’immondizia e non solo. I motivi per esplorare non mancheranno, quando il gioco sarà da noi il 26 gennaio su Xbox One, PS4, Xbox Series X, PS5, Xbox Series S e PC.

