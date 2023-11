Suicide Squad: Kill the Justice League, il secondo trailer è per King Shark

Il goffo squalo terrestre, King Shark, è pronto a far danni nel secondo trailer monotematico di Suicide Squad: Kill the Justice League

In seguito ad un primo trailer tutto per Harley Quinn, ora Suicide Squad: Kill the Justice League ne dedica uno intero a King Shark. Noto come figlio della divinità squalo, il “grosso” del gruppo può fare i nemici a polpette e persino gestire una riunione di condominio particolarmente animata con nientemeno che il Superman intortato da Brainiac. Certo, resta un po’ ingenuo: si è proposto di collaborare con Wonder Woman. Ma non lasciatevi ingannare dalle apparenze: Rocksteady Studios si è assicurata di compensare lo scarso acume con i denti acuminati, per infliggere danni sconsiderati ad altrettanti malcapitati. Insomma, bravo ad incassare legnate e a dispensarne: potete rendervene conto nel video qui sotto.

Il trailer di King Shark, seconda star per Suicide Squad: Kill the Justice League

Non contento degli sganassoni che può amorevolmente distribuire, King Shark può pure piombare sui nemici ignari con i suoi poderosi salti. Le armi pesanti sono il suo cavallo (o cavalluccio marino, forse?) di battaglia, sebbene non disdegni fucili, coltellacci e via dicendo. Che la squadra sia ben assortita nel suo complesso, poi, resta da vedere con i rimanenti video di presentazione. Il gioco è previsto il 2 febbraio 2024 su Xbox Series X, PC, Xbox Series S e PS5. Chi è in possesso della Deluxe Edition avrà diritto a 72 ore di early access (tre giorni di anticipo). Inoltre, a fine mese (cioè settimana prossima!) è previsto un closed alpha test per mettere sotto pressione i server. Cosa di cui, a quanto pare, WB Games avrà un gran bisogno in futuro…

Ora sta a voi dirci la vostra: chi sarà il terzo, secondo voi? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.