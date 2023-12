Suicide Squad: Kill the Justice League, il nuovo trailer sui supereroi DC corrotti

Sul palco dei The Game Awards 2023, Warner Bras Games e DC hanno presentato un nuovo trailer di Suicide Squad: Kill The Justice League con protagonisti i supereroi DC corrotti: vediamolo insieme, in questo articolo dedicato

Warner Bros. Games e DC hanno presentato ai The Game Awards 2023 (qui la lista di tutti i vincitori di quest’anno!) un nuovo trailer del prossimo sparatutto d’azione in terza persona di Rocksteady Studios, Suicide Squad: Kill the Justice League. Il video mette in evidenza la minaccia nemica emergente che ha colpito Metropolis: con la Justice League corrotta (Batman, Green Lantern, Flash e Superman) sotto il controllo di Brainiac e la città assediata da forze aliene ostili, Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e King Shark devono collaborare per affrontare una missione apparentemente impossibile volta a salvare la Terra e disabilitare i più grandi supereroi DC del mondo. Trovate il trailer proprio qua sotto.

Il nuovo trailer di Suicide Squad: Kill the Justice League ha come focus i supereroi DC corrotti

Suicide Squad: Kill the Justice League è uno sparatutto d’azione-avventura in terza persona originale e innovativo sviluppato da Rocksteady Studios, noti per la popolare serie di Batman: Arkham. Nel gioco, i giocatori vestono i panni di Harley Quinn (alias dott.ssa Harleen Quinzel), Deadshot (alias Floyd Lawton), Capitan Boomerang (alias Digger Harkness) e King Shark (alias Nanaue), affrontando un’ardua missione attraverso Metropolis per salvare la Terra e sconfiggere i più grandi supereroi DC del mondo, la Justice League.

Suicide Squad: Kill the Justice League sarà disponibile in tutto il mondo il 2 febbraio 2024, per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store) e può già essere prenotato per tutte le piattaforme di lancio.

Avete visto l'ultimo trailer di Suicide Squad: Kill the Justice League che pone il focus sui supereroi DC corrotti?