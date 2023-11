Suicide Squad: Kill the Justice League presenta il trailer di Captain Boomerang

In seguito alle molte umiliazioni subite da Flash, Captain Boomerang si rifà con l’ultimo trailer di Suicide Squad: Kill the Justice League

Proseguendo nel suo trend di trailer dedicati ai singoli protagonisti di Suicide Squad: Kill the Justice League, ecco che Rocksteady Studios ne presenta un terzo per Captain Boomerang. Anche per i meno avvezzi alla lore dei fumetti DC il nome è autoesplicativo: questo storico nemico di Flash combatte appunto coi boomerang. Tuttavia, grazie alla sua intrusione nella Sala della Giustizia, può godere dell’ipervelocità del suo nemico giurato. Amanda Waller nella narrazione del video non fa mistero del suo disprezzo verso George Harkness, ma oltre a “mascherare le sue insicurezze bevendo e comportandosi male” come il bogan che è, il personaggio riesce a stare al passo con Harley Quinn e King Shark grazie alla rapidità e all’imprevedibilità. Vi lasciamo al video.

L’ultimo sguardo rivolto a Suicide Squad: Kill the Justice League mette in mostra Captain Boomerang

Al di là del suo accento australiano pesantissimo, Captain Boomerang è molto agile nei movimenti grazie alle schivate fulminee garantitegli dal guanto di Flash. Amanda Waller conclude il trailer notando che la squadra può avere “quel che ci vuole” per eliminare la Justice League, se collabora. Un grosso “se” che rimarrà tale fino all’uscita del gioco il 2 febbraio 2024 su Xbox Series X, PS5, Xbox Series S e PC. La closed alpha è prevista dal 30 novembre (ehi, ma è dopodomani!) al 4 dicembre. Il gioco sarà inoltre disponibile in early access per un anticipo complessivo di tre giorni per chi acquista l’edizione deluxe. Se volete un look più esteso al gioco, vi lasciamo alla presentazione Insider.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate del titolo finora? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.