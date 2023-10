Batman Arkham Trilogy: nuova data d’uscita su Switch

Batman Arkham Trilogy per Switch ha subìto un rinvio: in questo articolo vi presentiamo la nuova data d’uscita della raccolta in oggetto

Un post dell’account Twitter ufficiale di Batman Arkham ha confermato che l’uscita dell’edizione Trilogy, prevista in data 13 ottobre, è stata posticipata di due mesi. “Batman: Arkham Trilogy per Nintendo Switch sarà lanciato il 1° dicembre 2023“, si legge nell’annuncio. “È necessario più tempo per offrire ai giocatori la migliore esperienza possibile su Nintendo Switch. Ci scusiamo con i fan che non vedono l’ora di giocare a questa versione della trilogia. Grazie per la vostra pazienza”. Arkham Trilogy, con tutti i contenuti scaricabili rilasciati in precedenza, rappresenterà la prima uscita di un titolo della serie in questione su console Nintendo. La trilogia è sviluppata per Switch da Turn Me Up Games, che si è già occupata delle versioni Switch di It Takes Two, Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 e Borderlands Legendary Collection.

Batman Arkham Trilogy: aggiornata la d’uscita su Switch e il futuro di Rocksteady Studios

Sviluppati originariamente da Rocksteady, i giochi inclusi nella Batman Arkham Trilogy (della quale la data d’uscita è fissata ora al 1° dicembre 2023) hanno riscosso un enorme successo alla loro rilascio. Da allora, il prossimo progetto di Rocksteady, Suicide Squad: Kill the Justice League, ha incontrato qualche difficoltà. Il gioco, che è stato accolto dai fan dopo una presentazione del gameplay, è stato ritardato di quasi un anno. In una dichiarazione rilasciata ad aprile, lo studio ha affermato che il titolo in oggetto è stato spostato dall’uscita precedentemente prevista a maggio al 2 febbraio 2024. “Abbiamo preso la decisione, difficile ma necessaria, di prenderci il tempo necessario per lavorare affinché il gioco rappresenti la migliore esperienza possibile, in termini di qualità, per i giocatori”, ha dichiarato Rocksteady.

Grazie alla nostra incredibile comunità per il continuo supporto, la pazienza e la comprensione. C’è molto altro da condividere nei prossimi mesi e non vediamo l’ora di vedervi a Metropolis il prossimo anno.

