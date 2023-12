Cobra Kai 6: nuove rivelazioni sull’uscita Netflix

Dopo lo sciopero hollywoodiano che ha messo in fermo diverse produzioni; la 6 stagione di Cobra Kai è ora pronta alla ripartire, per approdare presto sulla piattaforma Netlflix. Scopriamo le dichiarazioni dei produttori e i dettagli sull’uscita

Con alle spalle lo sciopero hollywoodiano che ha messo un fermo alle diverse produzioni televisive e cinematografiche; secondo le ultime indiscrezioni rimbalzate sul web, la 6 stagione di Cobra Kai è ora pronta alla ripresa per presto approdare sulla piattaforma Netflix.

Nata come serie spin-off della nota saga cinematografica Karate Kid, Cobra Kai vedrà la sua conclusione ufficiale con l’ultima stagione attualmente in programma. Scopriamo tutte le dichiarazioni del produttore Hayden Schlossberg e i dettagli sulla data d’uscita.

Cobra Kai: trama, cast e tutti i dettagli della 6 stagione in programma su Netflix

Da subito accolto con grande successo; Cobra Kai è ora giunto alla stagione conclusiva. Notizia già anticipata in precedenza nei mesi scorsi attraverso il teaser ufficiale. Ambientata a distanza di trent’anni daquanto accaduto al torneo di karate di All Valley nel 1984; il conflitto ineluttabile tra Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka), si articola attraverso la nuova nuova generazione di studenti di arti marziali. Una resa dei conti sempre più vicina alla sua conclusione, pronto a regalare un finale all’ultimo grido.

Solo recentemente il produttore Hayden Schlossberg ha confermato che la 6 stagione dello show arriverà nel 2024 sulla piattaforma Netflix, salvo imprevisti improvvisi. Ecco le dichiarazioni ufficiali:

L’unica condizione è che non succeda nient’altro nel settore. La speranza è quella di far uscire la stagione il prima possibile per i fan che lo stanno aspettando

Scritta da Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg; saranno presenti nel cast Ralph Macchio (Daniel LaRusso), William Zabka (Johnny Lawrence), Courtney Henggeler (Amanda LaRusso), Xolo Maridueña (Miguel Diaz), Tanner Buchanan (Robby Keene), Mary Mouser (Samantha LaRusso), Jacob Bertrand (Hawk), Gianni Decenzo (Demetri), Vanessa Rubio (Carmen), Peyton List (Tory) e Martin Kove (John Kreese) con Dallas Dupree Young (Kenny), Oona O’Brien (Devon), Griffin Santopietro (Anthony), Yuji Okumoto (Chozen) e Thomas Ian Griffith (Terry Silver).

Continuate a seguirci su tuttotek.it per non perdere nessuna news nel mondo del cinema e delle serie tv!

