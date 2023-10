Super Mario Bros Wonder: rivelato il nuovo doppiatore!

Il misterioso nuovo doppiatore dei due baffoni ha finalmente un nome: ecco chi presta la voce agli eroi di Super Mario Bros Wonder

Manco a farlo apposta, abbiamo cercato di ridare l’attenzione a Marvel’s Spider-Man 2 ed ecco che Super Mario Bros Wonder torna sotto i riflettori con il reveal del nuovo doppiatore dei fratelli più noti del mondo videoludico. Giusto sabato scorso abbiamo dedicato un corposo articolo a Charles Martinet in vista del suo ritiro dal doppiaggio di Mario e Luigi, prima di pubblicare l’anteprima della nuova avventura. Nintendo ha precedentemente dichiarato di non voler rivelare l’identità del (tuttora “invidiabile ma non troppo”) successore di Martinet, ma l’attesa è finalmente giunta al termine. Senza indugiare oltre, lasciamo l’annuncio al diretto interessato nel tweet qui sotto.

Incredibly proud to have voiced Mario and Luigi in Super Mario Bros. Wonder. Thanks to Nintendo for inviting me into the Flower Kingdom! — Kevin Afghani (@KevinAfghani) October 13, 2023

Il nuovo doppiatore degli idraulici in Super Mario Bros Wonder

Finora noto per aver prestato le corde vocali ad Arnold in Genshin Impact, Kevin Zachary Afghani sarà il successore di Charles Martinet in Super Mario Bros Wonder e, supponiamo, anche per l’IP da qui in poi. Il primo palcoscenico del doppiatore è stata la serie web non ufficiale Dragon Ball R&R, dove Afghani si è distinto nel ruolo di Raditz (da noi Radish). Ancora non sappiamo chi si occuperà dei restanti quattro personaggi dotati di berretto (Wario, Waluigi, Baby Mario e Baby Luigi), ma almeno per l’avido panzone ne verremo a capo quando uscirà WarioWare: Move It! all’inizio del prossimo mese. In quanto all’altro gioco di Mario in uscita relativamente a breve, Super Mario RPG, non siamo sicuri di alcun doppiaggio viste le eccellenti doti di mimo del protagonista.

