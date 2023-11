Suicide Squad: Kill the Justice League chiude il cerchio col trailer di Deadshot

Nel mirino di Deadshot non manca nemmeno Lanterna Verde: la Suicide Squad è al completo con l’ultimo trailer di Kill the Justice League

Dopo Captain Boomerang, King Shark e Harley Quinn, mancava solo Deadshot per concludere il roster di Suicide Squad: Kill the Justice League con un quarto ed ultimo trailer di highlight. Non escludiamo per questo di avere ulteriori anteprime in futuro, ma di certo l’assassino Floyd Lawton conclude le variazioni sul tema di gameplay che potremo aspettarci. Naturalmente è un cecchino nato, ma non per questo disdegna il corpo a corpo con le armi da fuoco montate sulle braccia. Qui sotto potete vedere le sue abilità in azione, mentre usa il jetpack trafugato per svolazzare in giro per Metropolis. Lo zainetto torna utile anche per spostarsi lateralmente, o per piazzarsi in punti strategici da cui sparare ai bersagli. Tra cui figura pure Lanterna Verde, per qualche motivo.

Deadshot, il cecchino della Suicide Squad: il trailer di highlight finale per Kill the Justice League

Amanda Waller descrive Lawton un “lupo solitario egocentrico”, nonché “un professionista tra i dilettanti”. L’obiettivo folle di “uccidere [i membri de] la Justice League” riecheggia alla fine di ogni trailer, ma d’altronde questo pseudo-sequel della trilogia di Arkham di Rocksteady Studios vede un’invasione di massa sul pianeta Terra con annesso lavaggio del cervello ai supereroi da parte di Brainiac. Faremo del nostro meglio (o meglio, del nostro peggio) il 2 febbraio 2024 quando il titolo (tra i tanti live service previsti da WB Games) uscirà su Xbox Series X, PC, Xbox Series S e PS5. La closed alpha è inoltre dietro l’angolo: la partenza è prevista letteralmente per oggi stesso. I costumi classici dei quattro personaggi sono inclusi col preordine del gioco.

Ora sta a voi dirci la vostra: credete di avere qualche chance contro John Stewart?