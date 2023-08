Migliori proiettori economici sotto i 300 euro | Agosto 2023

Per gli appassionati di cinema e serie televisive a volta una TV. Ecco perché abbiamo pensato a questa guida ai migliori proiettori economici sotto i 300 euro. Vi spiegheremo come scegliere il prodotto più adatto alle vostre esigenze: con un minimo investimento potrete ottenere un effetto paragonabile a quello di un cinema!

La categoria dei proiettori economici è molto interessante perché offri dei dispositivi per fruire di contenuti multimediali in modo non convenzionale spendendo addirittura meno rispetto ad una TV tradizionale di fascia bassa. Potrete quindi godere di schermi enormi ed immersivi come al cinema, con un investimento molto minore rispetto a quello di una TV. I proiettori economici non possono sostituire una TV per l’uso quotidiano, ma sono consigliatissimi da tenere ad esempio in salotto per utilizzarli la sera per guardare un bel film o una serie TV come al cinema. Ecco perché abbiamo pensato a questa guida ai migliori migliori proiettori economici sotto i 300 euro.

Come scegliere: alcuni consigli

I proiettori sono in genere dispositivi molto costosi, infatti nella fascia alta si possono facilmente raggiungere prezzi con tre zeri. La tecnologia però avanza rapidamente e le funzionalità che qualche anno fa trovavamo in prodotti costosissimi adesso sono disponibili a prezzi molto più abbordabili. Questa guida ai migliori proiettori economici sotto i 300 euro punta proprio a questa fascia di prodotti: scendendo un po’ a compromessi si possono ottenere risultati spettacolari. Prima di tutto però qualche consiglio su come scegliere un proiettore economico – che rappresentano anche le nostre metriche di valutazione.

Partiamo subito con uno degli aspetti più importanti: la luminosità. Il proiettore infatti produce un fascio luminoso che viene riflesso dallo schermo e torna verso di noi. Più forte è il fascio di luce, migliore sarà la qualità della proiezione. Una elevata luminosità è fondamentale soprattutto se si vuole utilizzare il proiettore anche in ambienti non completamente al buio. Indicativamente per una qualità possiamo consigliare 1000 ANSI lumen per una stanza oscurata e almeno 2500 per stanza illuminate. Secondo step la tecnologia di proiezione, ce ne sono di due tipi principali entrambe con pregi e difetti: LCD che garantisce un’ottima saturazione, ma contrasto molto spesso limitato e DLP che garantisce un contrasto elevato, ma presenta spesso aberrazioni cromatiche (specie nella fascia dei proiettori economici). La risoluzione è importantissima perché se proiettiamo un’immagine di bassa qualità su uno schermo molto grande il risultato sarà pessimo. Fate bene attenzione a non confondere la risoluzione supportata (ovvero la risoluzione che il proiettore accetta in ingresso) con quella effettiva di proiezione (ovvero quella che viene proiettata sullo schermo): consigliamo di partire almeno da una risoluzione 1280 x 720 pixel.

Anche il contrasto è un parametro fondamentale per la qualità d’immagine ed è correlato luminosità e tecnologia di proiezione: in sostanza un’immagine a basso contrasto risulta sbiadita e di scarso impatto. Un valore ottimale sarebbe di almeno 5000:1, ma anche valore intorno fino a 2000:1 può andare bene se non siete troppo esigenti. Per utilizzare al meglio il vostro dispositivo verificate anche la presenza di HDMI e di comparto audio, oltre che eventualmente Wi-Fi e Bluetooth per una gestione più smart. Infine altri parametri di cui tener conto con la rumorosità, le dimensioni e il tiraggio (importante quindi riflettere bene su dove e come volete installare il vostro proiettore prime di acquistarlo) e la durata della lampada. Attenzione anche alla regolazione del fuoco e della distorsione trapezoidale (utile quando il proiettore non è perfettamente perpendicolare allo schermo). Se questi controlli non dovessero essere efficienti rischiate di non riuscire a visualizzare bene l’immagine.

Vankyo 720p | Migliori proiettori economici sotto i 300 euro

Luminosità: 5000 lumen

Tecnologia di proiezione: LCD

Risoluzione effettiva: 1280 x 720p

Contrasto: 5000:1

Durata lampada dichiarata: 60.000 ore

Questi piccolo proiettore ha specifiche molto buone e riesce a proiettare fino a 250 pollici (anche se meglio non spingersi a tanto per via della risoluzione e della luminosità, fino a 100 pollici è ottimo). La connettività è buona con due HDMI, VGA, USB, SD e audio integrato soddisfacente anche se con un sistema esterno andrete molto meglio. C’è anche la possibilità di connettere smartphone e tablet con appositi adattatori. Anche la correzione trapeziodale +/- 15° è più che sufficiente nella maggior parte dei casi. Buona anche l’assistenza online.

Vamvo L4200 | Migliori proiettori economici sotto i 300 euro

Luminosità: 4000 lumen

Tecnologia di proiezione: LCD

Risoluzione effettiva: 1280 x 720p

Contrasto: 2000:1

Durata lampada dichiarata: 50.000 ore

Un proiettore semplice ed economico che può arrivare a coprire schermi di 200 pollici (anche se meglio non spingersi a tanto per via della risoluzione e della luminosità). La connettività è completa con HDMI, VGA, USB, AV. L’audio non è potentissimo, ma c’è il jack out per collegarlo a diffusori esterni. La correzione trapezoidale funziona in verticale, ma senza pretendere miracoli. In definitiva si tratta di un prodotto soddisfacente che può dare buoni risultati se impostato correttamente.

Elephas Mini | Migliori proiettori economici sotto i 300 euro

Luminosità: 4000 lumen

Tecnologia di proiezione: LCD

Risoluzione effettiva: 800×480

Contrasto: 2000:1

Durata lampada dichiarata: 50.000 ore

Questo piccolino meritava un posto nella lista dei migliori proiettori economici solo per il rapporto qualità prezzo: con meno di 100 euro avrete un prodotto molto buono! Certo dovrete utilizzarli in stanze buie e il contrasto non è ottimale. A circa 3 metri di distanza proietta un’immagine di circa 100 pollici. Ma è tutto proporzionato al prezzo. Troviamo HDMI, USB e jack audio. Costruzione e raffreddamento sono un po’ grossolani, consigliato soprattutto a chi vuole passare del tempo in compagnia e non ai puristi del cinema. La correzione della distorsione e l’audio non eccellenti.

BOMAKER GC355 | Migliori proiettori economici sotto i 300 euro

Luminosità: 5000 lumen

Tecnologia di proiezione: LCD

Risoluzione effettiva: 1280 x 720p

Contrasto: 2000:1

Durata lampada dichiarata: 50.000 ore

Un buonissimo proiettore in termini di rapporto qualità prezzo, con una bella chicca di connettività. Come connessioni cablate troviamo porte HDMI, USB, VGA e jack audio out, utile anche perché l’audio integrato 2 x 3W non è ottimo, ma accettabile. Si potranno proiettare fino a 300 pollici (a 6 metri), ma conviene tenersi sui 2 metri per ottenere uno schermo di circa 100 pollici. Buona anche la distorsione trapezoidale, anche se non perfetta. Ma la cosa interessante è che questo proiettore consente di connettere un dispositivo via Wi-Fi, senza necessità di connessioni cablate!

YABER Y60 | Migliori proiettori economici sotto i 300 euro

Luminosità: 4200 lumen

Tecnologia di proiezione: LCD

Risoluzione effettiva: 1280 x 720p

Contrasto: 4000:1

Durata lampada dichiarata: 55.000 ore

Anche qui abbiamo un prodotto piuttosto economico, ma probabilmente un po’ meglio curato. 2 porte HDMI, 2 porte USB, porta VGA e jack audio out (anche gli altoparlanti integrati non sono malaccio) le principali connessioni. A circa 3m avremo una proiezione di 100 pollici. Yaber offre anche una buona assistenza ed in generale i suoi prodotti sono sopra la media. Buona anche la rumorosità e la qualità dell’ottica, ma la regolazione della distorsione non è molto evoluta. Se montato perpendicolare allo schermo in ogni caso la qualità non vi deluderà!

YABER Y21 | Migliori proiettori economici sotto i 300 euro

Luminosità: 5500 lumen

Tecnologia di proiezione: LCD

Risoluzione effettiva: 1920 x 1080p

Contrasto: 7000:1

Durata lampada dichiarata: 78.000 ore

Saliamo di fascia e di risoluzione con sempre con Yaber. Tutte le specifiche ricevono un bel boost e si può proiettare in FHD nativo fino a 300 pollici (a 3,5 metri si proietta un’immagine da 12o pollici) con un buon sistema audio stereo. Le porte di connessione sono HDMI, USB, VGA, AV e jack da 3.5mm. La qualità di proiezione in questo caso è ben più elevate rispetto ai precedenti in elenco. Presenta la correzione trapezoidale manuale e la messa a fuoco, ma non aspettatevi miracoli. In questo caso, se installato correttamente, avrete un grandissimo risultato.

ELEPHAS Q9 | Migliori proiettori economici sotto i 300 euro

Luminosità: 6800 lumen

Tecnologia di proiezione: LCD

Risoluzione effettiva: 1920 x 1080p

Contrasto: 6000:1

Durata lampada dichiarata: 50.000 ore

Un altro ottimo proiettore è questo modello di Elephas. Può proiettare in FHD fino a 300 pollici con un ottimo contrasto e tante porte di connessione tra cui 2x HDMI, USB, VGA, SD e uscita audio da 3,5 mm. Ma la parte più interessante che lo distingue dagli altri è il sistema audio stereo da 5 W con subwoofer. Insomma acquistando questo prodotto in pratica avrete a disposizione un sistema completo e pronto all’uso. Anche in questo caso abbiamo una correzione del fuoco e della distorsione manuale e non particolarmente avanzata.

YABER Y31 | Migliori proiettori economici sotto i 300 euro

Luminosità: 5500 lumen

Tecnologia di proiezione: LCD

Risoluzione effettiva: 1920 x 1080p

Contrasto: 8000:1

Durata lampada dichiarata: 78.000 ore

Si tratta prodotto con una qualità molto elevata rispetto agli altri: buona luminosità e un contrasto abbastanza elevato per proiezioni fino a 300 pollici di ottima qualità, anche se consigliamo di rimanere sotto questa soglia. Troviamo tra le porte di connessione 2x HDMI, 2x USB, VGA e audio out. Anche la resa audio è di buon livello, ma se volete sfruttarlo al meglio vi conviene utilizzare un sistema esterno. Usa tre piccole ventole per il raffreddamento che possono girare abbastanza velocemente con la produzione di rumore: non insopportabile, ma a volte si sente. In questo caso la correzione della distorsione trapezoidale è di qualità superiore agli altri modelli, ma comunque non alla pari di modelli più costosi.

BOMAKER Parrot I | Migliori proiettori economici sotto i 300 euro

Luminosità: 6500 lumen

Tecnologia di proiezione: LCD

Risoluzione effettiva: 1920 x 1080p

Contrasto: 9000:1

Durata lampada dichiarata: 50.000 ore

Indubbiamente uno dei migliori in questa lista con una buonissima luminosità e il contrasto più elevato tra i prodotti elencati. Troviamo tantissime porte per la connettività tra cui 2x HDMI, 2x USB, VGA, SD e audio out. L’audio è di buona qualità, ma purtroppo sempre un sistema integrato; per sfruttare al meglio questo prodotto conviene acquistare una soundbar esterna (magari proprio una BOMAKER). Tanta luminosità un po’ si paga in termini di rumorosità, ma nulla di eccessivo. Ottima la correzione trapezoidale in orizzontale e verticale fino a 50°. Davvero un prodotto con una qualità visiva superiore.

Vankyo Performance V630 | Migliori proiettori economici sotto i 300 euro

Luminosità: 6500 lumen

Tecnologia di proiezione: LCD

Risoluzione effettiva: 1920 x 1080p

Contrasto: 7000:1

Durata lampada dichiarata: 78.000 ore

Questo Vankyo è probabilmente il prodotto dalla qualità assoluta più elevata in questa lista. La specifiche sono molto buone: si può proiettare in FHD fino a 300 pollici (circa 90 pollici a 3 m di distanza, distanza consigliata) con un buonissimo sistema audio da 5W. Le porte di connessione sono molte e varie HDMI (2), USB (2), Audio Out, AV, VGA ed SD Slot. Ma questo proiettore, nonostante il target economico, contiene anche alcuni profili di regolazione dell’immagine e del colore per ottimizzare la proiezioni a seconda delle esigenze. Inoltre viene dichiarato che il proiettore è in grado di riprodurre contenuti a 60 fps, ottima notizia per i gamer! Buone anche le possibilità di correzione delle distorsioni anche se non eccelse. Un prodotto davvero interessante sotto tutti i punti di vista, consigliato!

Acer P1150 | Migliori proiettori economici sotto i 300 euro

Luminosità: 3600 ANSI lumen

Tecnologia di proiezione: DLP

Risoluzione effettiva: 800 x 600

Contrasto: 20.000:1

Durata lampada dichiarata: 10.000 ore

Acer è uno dei brand più conosciuti nel mondo dei videoproiettori, anche se i suoi prodotti non si collocano nella fascia economica di norma. Grazie alla tecnologia DLP si raggiunge un contrasto di 20.000:1, lontanissimo da quello degli altri modelli qui presentati. Tantissime anche le porte, tra cui 2x HDMI, 2x VGA, USB e jack audio. Si può proiettare fino a 300 pollici (se però avete circa 7 metri di spazio). La risoluzione è bassina, ma c’è la certificazione della qualità Acer: poco rumore, ottima visibilità e soprattutto specifiche affidabili e non sovrastimate. Gli speaker integrati purtroppo non sono un granchè, ma la qualità d’immagine rispetto agli altri compensa. Regolazione delle distorsione automatica tramite la pulsantiera. In sostanza questo Acer è un assaggio di quello che può offrire un proiettore di fascia alta.

Artlii Play | Migliori proiettori economici sotto i 300 euro

Luminosità : 200 ANSI lumen

: 200 ANSI lumen Tecnologia di proiezione : DLP

: DLP Risoluzione effettiva : 1280 x 720p

: 1280 x 720p Contrasto : 3.000:1

: 3.000:1 Durata lampada dichiarata: 45.000 ore

Questo Artlii Play è un proiettore portatile che può essere facilmente utilizzato in diverse stanze della casa oppure dagli amici (anche se necessita di una presa di corrente). Grazie alla correzione keystone orizzontale e verticale può essere appoggiato su un tavolino, per terra o di fianco al muro. Il proiettore può proiettare schermi fino a 200 pollici, anche se la dimensione consigliata è 70 pollici. Gli ingressi contano HDMI x 2, USB x2, SD, AV con Wi-Fi e Bluetooth. La cosa interessante è certamente la piattaforma smart basata su Android 9.0 che consente di installare tantissime app di streaming e di utilizzare il proiettore standalone, senza collegare PC o smartphone.

Artlii Mana | Migliori proiettori economici sotto i 300 euro

Luminosità : 50 ANSI lumen

: 50 ANSI lumen Tecnologia di proiezione : DLP

: DLP Risoluzione effettiva : 854 x 480p

: 854 x 480p Contrasto : 1.000:1

: 1.000:1 Durata lampada dichiarata: 30.000 ore

Talmente piccolo da stare in una mano, questo proiettore è quello che serve a chi cerca praticità e può rinunciare ad un po’ di qualità. La luminosità permette di utilizzarlo solo al buio completo e ovviamente il risultato non è dei più entusiasmanti. Tuttavia abbiamo una correzione trapezoidale automatica e la possibilità condividere lo schermo di smartphone e tablet per un set up immediato. Inoltre la batteria consente di utilizzarlo anche lontano dalle prese di corrente. Un piccolo proiettore, pratico e semplice da utilizzare!

Ultimi consigli!

Ricordiamo che questi proiettori economici sono tutti prodotti di fascia bassa. Molto spesso in questa fascia le specifiche vengono un po’ “distorte” e, anche se sulla carta sembrano uguali o superiori a prodotti di fascia alta, non è assolutamente così. Uno di questi proiettori economici non riesce a sostituire un buon TV o un proiettore di fascia alta, ma costa anche un decimo! Per sfruttarli al meglio vi consigliamo di montarli correttamente, ben allineati con lo schermo e di evitare proiezioni troppo larghe, oltre i 100-150 pollici. Le stanze devono essere ben oscurate inoltre. Se potete soddisfare questi requisiti, non rimarrete delusi! Dalla sezione hardware è tutto! Continuate a seguirci per tante altre guide ed approfondimenti!