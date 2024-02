State of Play | Silent Hill 2: il remake riceve un trailer di gameplay vero e proprio

Sempre un bene se State of Play fa rima con trailer di gameplay: il remake di Silent Hill 2 si mostra in tutto il suo orrido splendore

Tanti sono stati i titoli che hanno sgomitato per spartirsi i riflettori dello State of Play, e sebbene siamo tutti felici di vedere un trailer di gameplay anche per Stellar Blade, molti di noi erano in ansia più per il remake che da tempo attende Silent Hill 2. Il gioco di Konami, restaurato a dovere da Bloober Team, sfrutterà l’Unreal Engine 5, e il video non ne fa certo mistero: nel suo orrore, il titolo si prospetta stupendo. Abbiamo inoltre la possibilità di dare un’occhiata alle meccaniche di combattimento presenti nel gioco, ma come se non bastasse nel tweet qui sotto Sony ci ricorda che Konami ha voluto compensare l’assenza di una data di uscita con uno stuzzichino di tutto rispetto.

Silent Hill: The Short Message è disponibile da oggi, gratuitamente su PS5.

Konami ha anche svelato un nuovo aspetto del remake di Silent Hill 2. Vai sul Blog PlayStation: https://t.co/lhmDcZWv8v pic.twitter.com/1vcQzJcaj7 — PlayStation Italia (@PlayStationIT) January 31, 2024

Tutt’altro che orrido il gameplay nel trailer dello State of Play: il remake di Silent Hill 2… vive!

Quindi sì, il remake di Silent Hill 2 sfrutterà a dovere l’Unreal Engine 5, come abbiamo avuto modo di ammirare nel trailer iniziale prima che l’ultimo State of Play ci mostrasse del gameplay concreto. Pertanto, sarà interessante vedere Bloober Team all’opera. Lo scorso ottobre, il team di sviluppo ha condiviso i requisiti minimi per la versione PC, e stando a loro l’NVIDIA RTX2080 dovrebbe bastare per 30 frame al secondo a risoluzione 1080p. Le cose, però, potrebbero benissimo cambiare, specie dopo quello che abbiamo visto nel trailer. Qualche mesetto fa, il doppiatore del protagonista ha dichiarato che il gioco sarebbe uscito a inizio 2024. Ma, come già detto, di date di uscita non abbiamo nemmeno l’ombra: potremo solo pazientare. Magari leggendo il recap, chi lo sa?

