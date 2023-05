The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, soluzione del sacrario di Myach Inou

In questa nuova guida di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vi sveleremo la soluzione del sacrario di Myach Inou

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un titolo molto vasto che ogni giocatore può affrontare liberamente ma, a prescindere dal vostro percorso, tutti finirete col visitare i sacrari. Questi dungeon in miniatura nascondono al loro interno le tanto ambite sfere necessarie a migliorare le caratteristiche di Link, ma per ottenerle dovrete prima superare delle prove.

Molte di queste sfide sono abbastanza semplici, ma altre invece sono in grado di dare problemi anche ai veterani più esperti. Per venire incontro ai giocatori in difficoltà abbiamo quindi deciso di scrivere sul nostro sito una serie di guide dedicate alle prove più complesse di Zelda: Tears of the Kingdom e in questo articolo vi sveleremo la soluzione del sacrario di Myach Inou.

Nei pressi della torre | Zelda: Tears of the Kingdom, soluzione del sacrario di Myach Inou

Se una volta raggiunta la terra ferma avete deciso di dirigervi verso sud allora è molto probabile che il sacrario di Myach Inou riuscirà a mettervi in seria difficoltà. Per fortuna però trovarlo è davvero molto semplice, dato che si trova molto vicino alla torre di osservazione della prima regione a sud dell’accampamento. Una volta che avrete attivato la torre e sbloccato la mappa vi basterà spostarvi leggermente più a nord-est, proprio accanto al mercato generale. Se volete informazioni ancora più precise sulla posizione del sacrario, qui di seguito troverete le coordinate esatte: (-0705, -0866, 0031).

Flipper | Zelda: Tears of the Kingdom, soluzione del sacrario di Myach Inou

Il sacrario di Myach Inou non è affatto semplice da completare. In questo luogo infatti sono presenti degli strani cristalli in grado di penetrare all’interno delle superfici che potrebbero mettere in difficoltà alcuni giocatori. Inoltre in teoria per completare la sfida è necessario anche un buon tempismo, cosa che purtroppo non tutti hanno. Per vostra fortuna però, se state avendo delle difficoltà con questo sacrario, qui di seguito troverete tutti i passaggi necessari a completarlo senza impegnarvi troppo:

Una volta superato il baratro iniziale vedrete un grosso pulsante a terra posizionato accanto ad un interruttore di cristallo verticale . Salite sul pulsante per rivelare un grosso bersaglio.

a terra posizionato accanto ad un interruttore di . Salite sul pulsante per rivelare un grosso bersaglio. Come potete vedere, sotto di voi è presente una zona in cui c’è una palla che ruota costantemente e che voi dovrete sfruttare per colpire il bersaglio . Inoltre è presente uno strano oggetto che ruoterà rapidamente di 180° ogni volta che colpirete l’interruttore accanto a voi.

che ruota costantemente e che voi dovrete sfruttare per . Inoltre è presente uno che ruoterà rapidamente di 180° ogni volta che colpirete l’interruttore accanto a voi. Scendete in quella zona e andate sulla sinistra . Qui troverete un misterioso cristallo infilzato a terra e dei pali bianchi. Usate l’Ultramano per incollare uno di questi pali in verticale sulla cima del cristallo .

. Qui troverete un misterioso cristallo infilzato a terra e dei pali bianchi. Usate l’Ultramano per . Usate sempre l’Ultramano per estrarre il cristallo dal terreno, ruotatelo in modo che la punta sia direzionata in avanti e infilatelo all’interno della parte piatta dell’oggetto rotante .

. Spostate il cristallo che si trova nel mezzo della traiettoria della palla.

In questo modo avrete creato una sorta di flipper e per colpire il bersaglio con la palla vi basterà attivare l’interruttore di cristallo con il giusto tempismo . Se però volete semplificarvi ancora di più il lavoro allora potete seguire un passaggio aggiuntivo.

e per colpire il bersaglio con la palla vi basterà attivare l’interruttore di cristallo con il . Se però volete allora potete seguire un passaggio aggiuntivo. Riprendete il cristallo che avete spostato in precedenza ed infilatelo fino in fondo nel bordo sinistro del segno bianco più vicino al marchingegno rotante.

Raccogliete la palla al volo con l’Ultramano e appoggiatela in equilibrio sulla parte sporgente del cristallo senza però incollarla. In questo modo attivando l’interruttore potrete sparare la palla direttamente nel bersaglio senza impegnarvi troppo.

senza però incollarla. In questo modo attivando l’interruttore potrete sparare la palla direttamente nel bersaglio senza impegnarvi troppo. ( OPZIONALE ) Una volta attivato il primo bersaglio, sulla destra ne apparirà uno nuovo che dovrete colpire per accedere al forziere del Sacrario.

) Una volta attivato il primo bersaglio, sulla destra che dovrete colpire per accedere al forziere del Sacrario. Per colpire questo nuovo bersaglio dovrete innanzitutto andare verso il pannello appeso sulla destra, collegarci il cristallo nascosto li vicino usando l’Ultramano ed infine spostarlo in modo da far infilzare il cristallo nel soffitto .

sulla destra, nascosto li vicino usando l’Ultramano ed infine spostarlo in modo da far . Facendo così il pannello non vi intralcerà più e potrete usare il vostro flipper per scagliare la palla verso il bersaglio.

Per mandare la palla verso il secondo bersaglio vi basterà attivare l’interruttore proprio nel momento in cui la palla si trova sul bordo del baratro vicino a voi. Volendo anche qui potete piazzare un cristallo da usare come base per la palla come abbiamo fatto prima.

vicino a voi. Volendo anche qui potete piazzare un cristallo da usare come base per la palla come abbiamo fatto prima. Una volta centrati entrambi i bersagli potrete tranquillamente aprire il forziere e poi raccogliere la tanto desiderate sfera della benedizione

Esperti di sale giochi

Qui termina la nostra guida di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dedicata alla soluzione del sacrario di Myach Inou. Se siete riusciti a colpire entrambi i bersagli, di sicuro ora troverete molto più semplice giocare con un qualsiasi tipo di flipper. Il nostro articolo finisce qui ma, se siete interessati a saperne di più sull’ultima fatica di Nintendo, sul nostro sito potrete trovare tante altre guide dedicate:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è disponibile ora in esclusiva per Nintendo Switch. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.