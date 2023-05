The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, come usare Compositor per riparare armi

In questa guida andremo a scoprire come usare Compositor per riparare armi in The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Vediamo come fare

Compositor è un nuovo fantastico potere che consente a Link di combinare armi e oggetti in creazioni entusiasmanti e potenti. In tutta Hyrule, quasi tutte le armi sono state danneggiate dal Cataclisma, rendendole fragili e soggette a rotture. Fondendo le armi insieme, o con o con gli oggetti che si trovano qua e là durante l’avventura, Link non solo può riparare le armi sull’orlo della rottura, ma trasformarle in nuove creazioni che sono persino migliori dell’originale.

Come usare Compositor per riparare le armi in The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom

Tutto quello che dovrete fare sarà tenere premuto “L” e una volta comparso il menù radiale spostare verso il basso la levetta per selezionare Compositor. Fatto ciò la schermata diventerà rossa e potrete fondere le armi principali o lo scudo. Fondere due armi insieme le farà impilare l’una su l’altra. In questo modo, quando l’arma superiore sarà ormai del tutto consumata, si romperà, lasciando nuovamente quella originale.

Se invece nella fusione utilizziamo un oggetto, creeremo una nuova arma singola. In questo modo otterremo dunque un oggetto molto più potente del precedente, tuttavia vi è un problema. Una volta che l’uno o l’altro avrà subito così tanti danni da essere ormai completamente usurato, questo si romperà definitivamente, facendoci perdere sia l’oggetto che l’arma o lo scudo utilizzato come “base”.

Questa particolare meccanica può essere utilizzata sui nuovi oggetti, ma anche su quelli già usurati. In questo modo creerete una doppia arma o una nuova arma in grado di durare ancora un po’ regalandovi qualche altro combattimento senza nessun pensiero. Tuttavia, se avete utilizzato un oggetto per fondere l’arma, non potrete più utilizzarne un secondo sulla stessa. In questo caso vi consigliamo di seguire un’altra nostra guida che vi spiega come poter riutilizzare l’arma in questione.

