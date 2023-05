In questa guida vi aiuteremo nella soluzione della Prova del Salto Celeste in The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom

Con la nuova attesissima esclusiva Nintendo Switch che, a soltanto una settimana dal lancio ufficiale, sta già segnando incredibili record di vendite, i fan di tutto il mondo continuano ad esplorare le lande, ed i cieli, di Hyrule, indossando ancora una volta i panni di Link. Se anche voi vi siete tuffati in questa nuova avventura, ma state riscontrando qualche difficoltà con alcune delle numerose sfide proposte dal gioco, ci siamo noi qui a darvi una mano. In questa guida vi aiuteremo nella soluzione della Prova del Salto Celeste di The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom.

Nascosto in bella vista – The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom: ecco la soluzione per la Prova del Salto Celeste

La Prova del Salto Celeste è un nuovo tipo di sfida presente in The Legend Of Zelda: Tears Ok The Kingdom, la cui soluzione richiede una certa dose di dimestichezza nella gestione della caduta libera. Prima di tutto però occorrerà trovare la zona in cui si tiene tale sfida. Trattasi di un’isola fluttuante nel cielo, sospesa più o meno nello spazio aereo che sovrasta il Pianoro dei Lampi, a nord-ovest del Forte di Guardia. Il metodo migliore per raggiungerla sarà recarsi in quest’aera e prestare attenzione per individuare uno di quei frammenti che tipicamente si vedono precipitare dal cielo. Una volta raggiunto, saliteci sopra ed usate il Reverto per farlo tornare in aria, trasformandolo in una sorta di ascensore che dovrebbe portarvi dritti dritti all’isola.

Link volante – The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom: ecco la soluzione per la Prova del Salto Celeste

Una volta giunti sull’isola citata nel precedente paragrafo di questa soluzione, passiamo a vedere nel dettaglio in cosa consiste la Prova del Salto Celeste di The Legend Of Zelda: Tears Ok The Kingdom. Dopo aver parlato con il Golem Aiutante che troverete di fianco ad un piccolo laghetto circolare, questo vi chiederà di offrirgli una Sfera di Energia Zonau per partecipare alla sfida. Se ne avete, accettate per cominciare, e vedete trasportati su di un’altra isola più in alto. Qui dovrete lanciarvi nel vuoto e passare attraverso una serie di anelli, evitando al contempo anche diversi ostacoli fluttuanti, fino a tornare all’isola di partenza. La vostra discesa, così come la sfida, termineranno con un tuffo nel laghetto circolare citato in precedenza.

Se riuscirete a completare la sfida entro 35 secondi otterrete in premio la Veste Aerodinamica. Trattasi di un indumento molto utile (nonché uno dei tre pezzi del set aerodinamico), che, se indossato, vi permetterà di acquisire maggiore controllo durante la caduta libera. Completare la sfida vi permetterà anche di sbloccare l’accesso al sacrario di Taur Nyh, di cui vi abbiamo parlato in quest’altra guida dedicata. Ricordatevi infine che, se fallirete, potrete sempre ritentare, ma per ogni tentativo vi sarà richiesto di offrire una nuova Sfera di Energia Zonau, pertanto controllate le vostre scorte.

Superare sé stessi – The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom: ecco la soluzione per la Prova del Salto Celeste

Dopo aver superato la prova del salto celeste di The Legend Of Zelda: Tears Ok The Kingdom entro il tempo limite citato nel precedente paragrafo, avrete la possibilità (del tutto facoltativa) di ritentare la sfida con un livello di difficoltà aggiuntivo. Vi sarà richiesto di portare a termine l’impresa ma questa volta entro 20 secondi. Farlo vi ricompenserà con una Sfera di Energia Zonau XL. Se da un lato parliamo di una prova sicuramente più ardua, dall’altro non dimenticate che questa volta potete contare sulla Veste Aerodinamica ottenuta in precedenza, la quale potrebbe aiutarvi non poco nel completamento dell’impresa.

Una prova di coraggio

Siamo giunti alla conclusione di questa nostra soluzione alla prova del salto celeste di The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom. Come abbiamo già scritto anche in altri articoli dedicati alla nuova avventura di Link, vi invitiamo a godervi il più possibile l’esplorazione di questo nuovo open world targato Nintendo, la quale è in grado di risultare estremamente appagante e premiare i giocatori più curiosi con tesori nascosti, sfide opzionali e molto altro.

Anche voi siete tornati a vagare per le lande di Hyrule? Qual è la sfida che vi ha dato più grattacapi? Fatecelo sapere nei commenti