F1: orari diretta TV e streaming del GP di Monaco a Monte-Carlo

Il GP di Monaco a Monte-Carlo e in questo articolo vi diremo gli orari della diretta TV e streaming della gara di F1. Scopriamo dove vederla

Il nuovo Gran Premio del mondiale è dietro l’angolo e nell’attesa di scoprire come si comporteranno i vari piloti con le loro monoposto, facciamo un piccolo riassunto di quanto avvenuto fino a questo momento. Prima del rinvio del GP dell’Emilia Romagna a Imola, dovuto al maltempo che ha colpito la regione in questi giorni, Max Verstappen aveva siglato la sua terza vittoria nel mondiale dopo una rimonta a dir poco strabiliante grazie a una Red Bull perfetta in ogni circostanza.

Al secondo posto un ottimo Sergio Perez che praticamente domina tutta la gara, salvo per il sorpasso subito mentre era nei box da parte del suo compagno di scuderia. Gara anonima delle Ferrari, incapaci di far dei passi avanti concreti con il nuovo fondo. Proprio in questo senso avremmo dovuto vedere una nuova modifica per Imola, ma il rinvio del GP ha fatto saltare tutto e Monaco, si sa, è una pista a sé che richiede un assetto del tutto particolare.

Ricordiamo che Sky Italia detiene i diritti TV per tutto quello che riguarda il mondiale di F1 e il motomondiale. Le prove, le qualifiche e le gare sono perciò trasmesse in diretta sui canali Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW TV, la piattaforma online della società. Gli appassionati potranno anche seguire le repliche delle gare su TV8, il canale in chiaro del digitale terrestre. Passiamo adesso al motivo per il quale siete arrivati su questa pagina. Quali sono gli orari della diretta TV e streaming del GP di Monaco di F1 che si correrà a Monte-Carlo? Ecco tutto quello che dovete sapere.

Tutti gli orari della diretta TV e streaming della F1 (e non solo) per il GP di Monaco a Monte-Carlo

Un programma ricco ci attende in questo fine settimana. Per semplicità abbiamo deciso di dividere gli eventi in base alla categoria così che ognuno possa vedere quello che più gli interessa. Partiamo dalla Porsche Super Cup e vediamo quali sono gli appuntamenti per questa categoria:

Giovedì 25 maggio – ore 16:25 prove libere

Passiamo adesso alla F3 e alla F2:

Giovedì 25 maggio – ore 13:25 prove libere 1 F3 / ore 14:55 prove libere 1 F2

Ecco ora il programma relativo alla categoria più famosa, ovvero la F1:

Venerdì 26 maggio – ore 13:30 prove libere 1 / ore 17:00 prove libere 2

Dove seguire gli eventi?

Come già detto in precedenza, il week-end del mondiale di F1 può essere seguito sui canali Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW TV.

Questi erano tutti gli orari della diretta TV e streaming della f1 per quello che sarà il GP di Monaco a Monte-Carlo.