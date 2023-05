Ecco a voi una guida contenente la soluzione del sacrario di Orochi Umu in The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom

Con il seguito del celebre Breath Of The Wild (che trovate in queste ore in sconto) ormai finalmente tra noi (a proposito, avete già letto il nostro speciale dedicato alle musiche della saga?), i fan di tutto il mondo possono tornare a perdersi per le lande, e questa volta anche i cieli, di Hyrule, mentre indossano ancora una volta i panni di Link. Se anche voi vi siete tuffati in questa nuova ed attesissima esclusiva per Nintendo Switch ma state riscontrando qualche difficoltà con alcuni dei numerosi enigmi proposti dal gioco, ci siamo noi qui a darvi una mano. In questa guida vi aiuteremo a capire come risolvere la sfida del sacrario di Orochi Umu in The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom.

Conviene portare un cappotto – The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom: ecco la soluzione del sacrario di Orochi Umu

Il sacrario di Orochi Umu si trova nel quadrante nord-ovest di Hyrule (per la precisione sarà proprio di fianco allo stallaggio del nevaio), e dato che la storia di The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom tenderà a spingervi inizialmente proprio in questa direzione, potreste finire per trovarlo anche spontaneamente. Se così non dovesse essere, però, qua sotto potete trovare un’immagine della mappa di gioco con la posizione esatta. Ricordatevi che le terre di Hebra saranno caratterizzate da temperature molto rigide, perciò è meglio fare prima scorta di cibi, pozioni ed indumenti contro il freddo, se non volete andare incontro a una prematura dipartita.

Una prova di coraggio – The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom: ecco la soluzione del sacrario di Orochi Umu

Fra tutti quelli presenti in The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom, il sacrario di Orochi Umu potrebbe sicuramente rientrare fra quelli in grado di dare del filo da torcere prima di giungere alla sua soluzione. Questo a causa della sua conformazione un pò contorta e delle sue trappole. Una volta varcata la soglia noterete che vi sarà richiesto di recuperare ed inserire l’ormai ben nota palla in uno slot nella stanza iniziale. Aprite la porta che vedrete con l’Ultramano e proseguite fino a raggiungere una piattaforma sopraelevata. Sfruttate l’Ascensus per salirvi e continuate a seguire il percorso che vi si parerà davanti fino a raggiungere dei corridoi nei quali vedrete dei laser rossi.

Laser ovunque – The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom: ecco la soluzione del sacrario di Orochi Umu

Il prossimo step per giungere alla soluzione del sacrario di Orochi Umu in The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom, sarà affrontare appunto questi laser. Dalla posizione che dovreste aver raggiunto, dovreste vedere una stanza con una porta chiusa. Nelle vicinanze troverete uno scrigno contenente la chiave per aprirla, ma prima di raggiungerlo dovrete passare per un corridoio pieno dei pericolosi laser già citati. Una volta recuperata la chiave, dovreste ritrovarvi in prossimità della porta chiusa. Vi si pareranno davanti due Golem, sconfitti i quali potrete finalmente aprire la porta e recuperare la palla che vi servirà all’inizio.

Ora sarà il momento di tornare nella stanza iniziale e, per farlo, potrete sfruttare le piattaforme che troverete non lontano dalla vostra posizione, per raggiungere una posizione sopraelevata. Vi manca poco alla meta, ma ora sarà il momento di compiere il grande salto. No, non diciamo in senso metaforico: dovrete effettivamente caricare voi stessi e la preziosa palla recuperata su di un Aliante, e, con quest’ultimo, planare fino alla stanza iniziale. Una volta fatto quest’ultimo passaggio potrete finalmente collocare l’artefatto nel buco sul pavimento per aprire la porta che vi separa dalla fine. Non dimenticate che, se siete in possesso di quattro Sfere della Benedizione, potrete spenderle presso una statua della Dea per aumentare permanentemente la vostra riserva di cuori o vigore.

Verso la prossima sfida

Si conclude qui questa guida su come risolvere la sfida del sacrario di Orochi Umu in The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom. Come sempre vi ricordiamo di non trascurate le potenzialità della pura e semplice esplorazione degli ambienti di questo gioco, la quale, proprio come nel suo acclamato predecessore, riesce ad essere fresca ed appagante come in pochi altri open world, grazie anche alle nuove e divertentissime abilità in possesso di Link. Se siete all’inizio dell’avventura ma vi sentite confusi su dove dirigervi, potete trovare qui una nostra guida in merito

