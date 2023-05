The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, come costruire una barca

In questa semplice guida vi spiegheremo come fare a costruire una barca nel nuovo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Una delle più grandi novità introdotte da Nintendo in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è certamente la possibilità di creare oggetti. Grazie alla nuova abilità Ultramano è infatti possibile maneggiare un gran numero di materiali diversi e combinarli liberamente.

Grazie a questo potere è quindi possibile realizzare davvero di tutto, ma per prima cosa è fondamentale partire dalle cose semplici. Per questo motivo abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove spiegheremo ai neofiti di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom come costruire una semplice barca.

Zattera di fortuna – Zelda: Tears of the Kingdom, come costruire una barca

Per costruire una barca ovviamente avrete innanzitutto bisogno di qualcosa da utilizzare come base. I tronchi sono certamente uno dei materiali più ovvi da usare, dato che galleggiano molto bene e semplicemente attaccandone insieme tre o quattro potrete realizzare una zattera con i fiocchi.

In caso di necessità però potete anche pensare fuori dalla scatola ed utilizzare come base qualsiasi cosa riesca a galleggiare abbastanza bene. I pannelli di legno sono un’ottima alternativa ai tronchi, ma volendo potete utilizzare anche casse, barili e addirittura alcuni congegni zonau come l’aliante.

Largo ai motori – Zelda: Tears of the Kingdom, come costruire una barca

Una volta terminata la base della vostra barchetta, è finalmente il momento di trovare un modo per farla muovere. Attaccando una vela sulla vostra imbarcazione ed utilizzando un ventaglio potrete comodamente navigare nella direzione che preferite ma, se avete solo bisogno di andare dritti, allora potete usare delle turbine.

Attaccando un paio di questi congegni al retro del vostro mezzo potrete infatti generare abbastanza vento da far muovere la barca ad una velocità davvero elevata. Ricordate solamente di non lasciarvi prendere la mano quando piazzate le turbine. Questi congegni infatti richiedono energia per funzionare e se ne userete troppi potreste ritrovarvi bloccati in mezzo al mare senza corrente.

Un fondamentale primo passo

Qui si conclude la nostra guida su come costruire una barca su The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Adesso che avete appreso le basi siete finalmente pronti a dare sfogo a tutta la vostra creatività realizzando costruzioni di ogni tipo. Il nostro articolo finisce qui ma, se siete interessati a saperne di più sul gioco, sul nostro sito potrete trovare tante altre guide dedicate:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è disponibile ora in esclusiva per Nintendo Switch. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.