Miglior Apple Watch: quale comprare? | Settembre 2021

Sull’Apple Store sono attualmente disponibili 3 modelli di Apple Watch, ognuno rivolto a un pubblico ben specifico. Quale è il miglior Apple Watch da comprare? Ecco la nostra guida

L’arrivo di iPhone SE ha sicuramente rivoluzionato il mercato smartphone, ottenendo grande successo tra gli utenti Android che volevano passare ad iOS senza spendere troppo e agli stessi utenti Apple che volevano aggiornare il loro vecchio dispositivo senza sborsare cifre troppo elevate, rinunciando a qualche specifica riservata ai modelli più costosi.

L’obbiettivo del nuovo Apple Watch SE, presentato qualche settimana fa da Apple, è proprio questo: proporre uno smartwatch di ultima generazione a un prezzo contenuto, con qualche caratteristica in meno rispetto al top gamma del momento.

Apple vende attualmente tre modelli di Apple Watch: il serie 6 (da 439€), l’SE (da 309€) e il vecchio serie 3 (da 229€). La scelta è ampia e a tratti complicata. Abbiamo quindi pensato di guidarvi all’acquisto, in base al vostro budget e alle vostre esigenze.

Display | Miglior Apple Watch

Apple Watch serie 3 è il modello con display più piccolo tra i tre. Il modello è disponibile in 2 versioni: una da 38 mm e una da 42. Apple Watch SE ed Apple Watch serie 6 hanno entrambi un display da 40 e 44 mm. Non lasciatevi ingannare, tutti i modelli hanno la stessa dimensione. L’unica sostanziale differenza sono le cornici, decisamente più ampie sul serie 3.

Il serie 6 è inoltre l’unico a vantare un display always-on (sempre attivo, con frequenza di aggiornamento ridotta quando non si utilizza per preservare l’autonomia).

Materiali e connettività | Miglior Apple Watch

Apple Watch serie 3 ed SE sono disponibili solo in alluminio (argento, grigio siderale e oro). Possibile invece, con il serie 6, l’acquisto nelle varianti in titanio e alluminio a un prezzo superiore rispetto al modello base in alluminio (di cui sono disponibili anche le nuove versioni rosse e blu insieme alle classiche argento, grigio siderale e oro. Il serie 3 è invece l’unico a non vantare la possibilità della connessione 4G tramite E-SIM ad un costo aggiuntivo.

Features e sensori | Miglior Apple Watch

Sotto questo punto di vista il serie 3 è il modello meno accessoriato, con il quale è possibile monitorare solo il battito cardiaco. Arriva con SE il rilevamento delle cadute e del rumore ambientale. Apple Watch serie 6 è invece il più completo e offre la possibilità di eseguire l’elettrocardiogramma e monitorare il livello di ossigenazione nel sangue.

Hardware e software | Miglior Apple Watch

Tutti i modelli sono aggiornabili all’ultima versione di WatchOS 7. Il serie 3 è tuttavia molto limitato, sia come funzioni che come personalizzazione dei quadranti, dovuto al display più piccolo e di vecchia generazione. Non è inoltre chiaro per quanto tempo verrà ancora aggiornato: i suoi scarsi 8GB di memoria interna rispetto ai 32 di SE e serie 6 potrebbero infatti chiudere i suoi update a partire dall’anno prossimo. Sostanziali differenze anche per quanto riguarda il processore. Il serie 3 monta un vecchio processore S3, risalente a ormai 3 anni fa. Apple Watch SE monta invece lo stesso S5 del serie 5 dell’anno scorso. Arriva invece sul serie 6 il nuovo processore di ultima generazione basto sui processori A13 (l’S6). Tutti i modelli sono invece impermeabili fino a 50 metri e certificati IP68.

Prezzo e conclusioni

In definitiva, qual’è il modello di miglior Apple Watch da acquistare? Nella maggior parte dei casi l’Apple Watch SE è la soluzione migliore per chi vuole aggiornare il suo vecchio dispositivo (serie 1, 2, 3) o per chi vuole acquistare il suo primo Apple Watch. Una valida alternativa a questa versione potrebbe essere il serie 5 che ad oggi si trova usato sulla stessa fascia di prezzo (con il vantaggio di avere l’always-on display e la possibilità di fare ECG). Fortemente sconsigliato il serie 3, troppo vecchio e limitato sotto ogni punto di vista sia hardware che software. Il serie 6 è invece rivolto a chi vuole godersi l’esperienza completa di Apple Watch con tutte le funzioni disponibili e l’hardware più performante del settore o per chi vuole acquistare le versioni più costose in alluminio o titanio.

Per chi ha già un Apple Watch ha senso il passaggio a uno di questi modelli? L’unica scelta possibile per i possessori del serie 5 è il serie 6, ma sconsigliamo l’upgrade a meno che non si ritenga necessario monitorare i livelli di ossigenazione. Stesso discorso vale per chi ha un serie 4 a meno che non si voglia l’always-on display. Per tutti gli altri utenti consigliamo l’upgrade all’SE e al serie 6 a seconda del proprio budget e delle proprie esigenze.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale Apple.

