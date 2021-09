Migliori film d’animazione su Apple TV | Settembre 2021

Eccovi una lista dei migliori film d’animazione presenti su Apple TV, piattaforma che vanta alcuni titoli che siamo sicuri potrebbero interessarvi

Se siete appassionati di serie TV e film, conoscerete sicuramente Apple TV +, che propone a un prezzo di 4,99 € al mese, o in alternativa 49,99 € per un anno, un catalogo molto interessante, che qui andremo ad analizzare spostando l’attenzione sui film d’animazione. A livello quantitativo, per quanto riguarda l’animazione, non ci sono molti titoli, ma quelli presenti sono di assoluto spessore. Dopo aver preso in esame il catalogo, eccovi quindi la nostra lista sui cinque migliori film d’animazione presenti su Apple TV.

Migliori film d’animazione da vedere su Apple TV

5) Tom & Jerry – Il film | Migliori film d’animazione Apple TV

Molti sono cresciuti guardando i vari episodi di Tom & Jerry, serie creata nel 1940 da William Hanna e Joseph Barbera, che ha saputo intrattenere migliaia di bambini e adulti. Il tema ricorrente, è il gatto Tom che cerca di acchiappare e catturare il topo Jerry, con quest’ultimo che riesce sempre a sfuggire mettendo in imbarazzo Tom con siparietti divertenti che hanno fatto ridere generazioni di spettatori. Il film del 1992 diretto da Phil Roman, purtroppo non riesce a tenere testa alla serie, ma potrà comunque intrattenervi con qualche gag riuscita. Per questo, mi sento di consigliarlo soprattutto ai fan del franchise.

4) Sausage Party – Vita segreta di una salsiccia | Migliori film d’animazione Apple TV

Irriverente, esagerato e, soprattutto, fuori dagli schemi, Sausage Party non sarà forse un film da oscar, ma ha alcune trovate semplicemente geniali. La trama, è incentrata su alcuni prodotti del supermercato che non vedono l’ora di farsi acquistare dai clienti, o almeno tutto resta così fino a quando alcuni di loro non iniziano a capire la fine che li attende, con voci di corridoio spaventose che mettono in subbuglio gli scaffali del supermercato. Sicuramente non mi sento di consigliarlo per dei bambini, visto i riferimenti abbastanza espliciti a contenuti non adatti a quella fascia d’età, ma se non fate parte della suddetta categoria date una chance a questo film d’animazione, soprattutto se volete passare un’oretta e mezzo divertendovi senza troppi pensieri.

3) Hotel Transylvania 2 | Migliori film d’animazione Apple TV

Film d’animazione del 2015 diretto da Genndy Tartakovsky, Hotel Transylvania 2 è il sequel del film del 2012, e utilizza nuovamente la computer grafica. I personaggi dei classici dell’orrore qui diventano protagonisti di una storia che fa leva sull’intrattenimento, riuscendo a divertire. Questo, pur considerando che iniziano ad esserci alcuni scricchiolii rispetto al primo capitolo, con alcuni passaggi che non convincono appieno. Tutto considerato, mi sento comunque di consigliarlo, soprattutto in queste serate autunnale un po’ cupe, nelle quali un film di questo tipo può allietarvi la giornata col suo umorismo.

2) Hotel Transylvania | Migliori film d’animazione Apple TV

Come spesso accade, anche in questo caso il primo capitolo è migliore dei successivi, nonostante il regista sia lo stesso. Hotel Transylvania uscì nel 2012, e proprio come il sequel è stato diretto da Genndy Tartakovsky. Anche per questo primo capitolo la critica non apprezzò il risultato, ma per quanto riguarda il pubblico è sicuramente un film molto amato (come dimostra la realizzazione di ben 2 sequel, con un altro in lavorazione). Anche qui sono centrali alcuni personaggi classici dell’horror, presentati in chiave umoristica, con alcuni spunti molto interessanti; il tutto sorretto da un impianto solido e un ritmo che raramente mostra dei cali.

1) Spider-Man – Un nuovo universo | Migliori film d’animazione Apple TV

Questa classifica è inevitabilmente dominata da Spider-Man – Un nuovo universo, che non solo è un grande film d’animazione, ma anche uno dei migliori Spider Man di sempre. Questo, grazie ad una realizzazione tecnica superlativa e originale, combinata con una storia tanto solida quanto esente da cali o passaggi a vuoto, con diversi omaggi ai fumetti. Il film, uscito nel 2018 e diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman, segna il debutto cinematografico di Miles Morales, che in questo caso affronterà Kingpin aiutato da uomini e donne ragno dei fumetti Marvel provenienti da universi alternativi. La pellicola ha convinto sia la critica che il pubblico, ricevendo numerosi premi tra i quali l’Oscar al miglior film d’animazione e il Golden Globe per la stessa categoria. L’unico neo, a mio parere, è rappresentato da uno scontro finale leggermente sottotono, che però non pregiudica un risultato finale eccezionale. In attesa del sequel, se non avete ancora visto Spider-Man – Un nuovo universo, vi conviene recuperarlo, per quello che è a tutti gli effetti uno dei migliori film di supereroi di sempre.

Ultime considerazioni

Come scrivevo in apertura d’articolo, a livello quantitativo forse Apple dovrebbe migliorare il suo catalogo, ma alcune perle come Spider-Man – Un nuovo universo, mi portano a consigliarvi di non sottovalutare Apple TV, che comunque col tempo aggiungerà sicuramente altri titoli interessanti. Per concludere questa guida, un altro consiglio che mi sento di darvi è di non dare troppo peso alle valutazioni che vengono fuori dagli aggregatori di voti, perché un film come Hotel Transylvania, ad esempio, magari non può ambire ad essere il migliore della categoria, ma riesce sicuramente ad intrattenere con successo.

Nella speranza che vi sia piaciuto questo articolo, vi saluto in attesa della prossima guida, sempre qui su Tuttotek.

