The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, dove farmare Zonanio

In questa guida di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom vi spigheremo dove farmare lo Zonanio, uno dei materiali più utili del gioco

Lo Zonanio è un nuovo minerale introdotto per la prima volta in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l’ultimo capolavoro targato Nintendo. Questa risorsa è davvero fondamentale all’interno del gioco, dato che potrete sia scambiarla per degli utili congegni che utilizzarla per potenziare la vostra batteria.

Purtroppo però, nonostante sia così importante, questo minerale non è affatto comune nelle prime ore di gioco. Per aiutarvi ad accumulare Zonanio abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi spiegheremo come farmare questa utilissima risorsa di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Esplorando il sottosuolo – Zelda: Tears of the Kingdom, dove farmare Zonanio

Di sicuro una volta lasciata l’Isola Celeste delle Origini vi sarete accorti che sulla terraferma lo Zonanio sembra essere molto raro. In realtà questo minerale è quasi completamente assente sulla superfice e per trovarlo in grandi quantità dovrete avventurarvi nel sottosuolo. Questo mondo sotterraneo è buio, inospitale e pieno di creature pericolose, ma per vostra fortuna è anche colmo di giacimenti di Zonanio.

Esplorando il sottosuolo avrete modo di imbattervi in un gran numero di vene di Zonanio, ma se volete accumularne davvero tanto dovrete dirigervi verso le miniere. Questi luoghi sono davvero pieni di minerali e solitamente si trovano direttamente al di sotto delle montagne, quindi non dovreste avere troppe difficoltà a trovarli.

A caccia di mostri – Zelda: Tears of the Kingdom, dove farmare Zonanio

Le miniere sono perfette per ottenere grosse quantità di Zonanio in una volta sola ma, se cercate delle fonti più stabili, allora vi conviene iniziare a dare la caccia ai mostri del sottosuolo. Sotto terra infatti quasi ogni singolo nemico rilascerà dello Zonanio una volta sconfitto, permettendovi così di accumularne molto in modo semplice e naturale. Inoltre quando vi imbattete in un accampamento di boblin nel sottosuolo solitamente al loro interno troverete anche diversi giacimenti minerari, velocizzando così ancora di più l’accumulo di questo raro materiale.

Se però non avete paura di combattere e avete davvero tanto bisogno di Zonanio allora vi suggeriamo di provare ad affrontare dei Granfibi. Questi enormi anfibi si trovano nelle zone più buie e inospitali del sottosuolo, ma di sicuro vale la pena di esplorare un po’ per riuscire a trovarli. Sconfiggendo queste creature potrete infatti ottenere rapidamente una grandissima quantità di Zonanio e spesso otterrete anche dei cristalli di energia e utili parti di mostro.

Impero di Zonanio

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è disponibile ora in esclusiva per Nintendo Switch.