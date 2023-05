The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, come potenziare la batteria

In questa guida vi spiegheremo come potenziare la batteria, uno degli strumenti più importanti di The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom

Tra le tante novità introdotte da Nintendo in The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, i congegni Zonau sono certamente tra le più importanti. Questi marchingegni sono sparsi per tutto il mondo di gioco e attivandoli potrete scatenare un gran numero di effetti diversi che vi saranno utili in molte occasioni.

Purtroppo però normalmente non potrete abusare di questi strumenti, dato che finché saranno attivi consumeranno gradualmente l’energia contenuta nella vostra batteria. Nelle prime fasi di gioco questo non sarà un problema, ma col tempo avrete bisogno di sempre più carica per alimentare le vostre creazioni. Se siete in cerca di un metodo per potenziare la batteria in The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, in questa guida vi spiegheremo in modo semplice come fare.

Accumulare cristalli – Zelda: Tears of The Kingdom, come potenziare la batteria

Per potenziare la vostra batteria in Tears of The Kingdom dovrete per prima cosa accumulare abbastanza Cristalli di energia Zonau. Queste risorse sono ottenibili dalla raffinazione dei minerali di Zonanio e per aumentare la potenza della batteria ve ne serviranno almeno 100. Per trasformare lo Zonanio in cristalli vi basterà trovare un robot raffinatore e per fortuna potrete incontrarne uno molto presto durante la vostra avventura.

Il primo Golem raffinatore del gioco infatti si trova sull’Isola Celeste delle Origini, nella grotta mineraria situata a sud. Una volta raggiunto questo NPC, avrete finalmente la possibilità di convertire lo Zonanio che avete accumulato in utilissimi Cristalli di energia Zonau.

Generatori di Cellule – Zelda: Tears of The Kingdom, come potenziare la batteria

Una volta che avrete accumulato almeno 100 Cristalli di energia Zonau dovrete dirigervi verso un Generatore di Cellule. In questi luoghi potrete trovare un NPC robot che sarà in grado di trasformare i vostri cristalli in celle di energia adatte a potenziare la vostra batteria. Nel mondo di gioco sono presenti diversi di questi generatori e fortunatamente ben due di essi saranno molto facili da trovare nelle prime ore di gioco.

Il primo Generatore di Cellule in cui vi imbatterete è situato sull’Isola Celeste delle Origini, proprio accanto al Sacrario di Nakon Jah. Se però avete già raggiunto la terraferma, allora potrete facilmente trovare un luogo molto più comodo per potenziare la batteria. Subito a nord del Forte di Guardia infatti potrete trovare un grosso pezzo di rovine caduto dal cielo e sopra di esso è presente un Generato di Cellule perfettamente funzionante!

Carichi e pronti

Qui si conclude la nostra guida su come potenziare la batteria in The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Ora che avete più energia a disposizione di sicuro sarete in grado di realizzare creazioni ancora più utili e complicate. Il nostro articolo finisce qui ma, se siete interessati a saperne di più sul gioco, sul nostro sito potrete trovare tante altre guide dedicate:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è disponibile ora in esclusiva per Nintendo Switch.