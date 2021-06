Sony E-mount: Migliori adattatori Canon | Giugno 2021

Non è un segreto. Sulle fotocamere Sony con attacco E-mount è possibile adattare di tutto, anche le ottiche Canon. Ma esistono una marea di adattatori, fra cui è difficile muoversi. Nel corso di questa guida, andremo a capire quali sono Migliori adattatori Canon da usare su Sony E-mount!

La prima domanda è però la seguente: perché adattare ottiche Canon su mirrorless Sony E-mount?

Fino ad oggi, il motivo era quello di poter avere ottiche che Sony ancora non produce. Ma ora, grazie ai nuovi obiettivi presenti a listino, il solo vero motivo resta quello di risparmiare sul costo degli obiettivi e/o continuare ad usare i propri già acquistati anche su di un corpo Sony.

Il corpo adatto

Bisogna tenere presente che non tutte le fotocamere Sony riescono a funzionare bene con questi adattatori. A seguire, vi consigliamo le mirrorless sicuramente compatibili con gli adattatori consigliati. Questi modelli lavorano molto bene in autofocus, mentre quelli non elencati offrono un autofocus molto lento e non sempre affidabile

A7 Mark II

A7R Mark II

A6100

A6300

A6400

A6500

A6600

A7 Mark III

A7R Mark III

A7R Mark IV

A9

A9 Mark II

A7s Mark III

Con gli ultimi aggiornamenti, su queste fotocamere mirrorless funziona anche la funzione Eye-AF. Ricordate che è importante avere a disposizione uno di questi corpi macchina se l’intenzione è quella di usare l’AF, certo questo non interessa a tutti ma a nostro avviso è un parametro da considerare.

Nel particolare le mirrorless Sony A9 e Sony A7R mark III hanno una velocità e precisione di autofocus paragonabile all’uso delle stesse ottiche Canon su corpo Canon. Questo è un grande risultato considerando che inizialmente la pecca delle mirrorless era la velocità di autofocus, soprattutto con ottiche adattate.

Migliori adattatori Canon da usare su Sony E-mount

Le soluzioni proposte sono diverse, partono da pochi euro e arrivano a costare anche diverse centinaia di euro. Adattare ottiche Canon su Sony oggi è molto facile, la scelta è ampia.

Ci sono molti prodotti di diversi marchi, sia con contatti che senza. Noi consigliamo esclusivamente le soluzioni che dispongono dei contatti, altrimenti sarebbe impossibile controllare il diaframma delle ottiche Canon poiché queste ultime sono a controllo elettronico.

Migliori adattatori Canon da usare su Sony E-mount – Economici

Questi adattatori sono accomunati tutti da una costruzione molto economica e da un software aggiornato meno di frequente e non del tutto esente da problematiche. Questi adattatori di solito causano piccoli blocchi nella macchina, problemi a gestire le raffiche e l’autofocus a volte tende a fare un pò quello che vuole lui. Sono comunque una buona soluzione per le ottiche Canon economiche.

Zelesouris

Commlite

Fotodiox

Migliori adattatori Canon da usare su Sony E-mount – Fascia alta

In questa fascia di prezzo la spesa cambia ordine di grandezza ma i problemi di cui sopra scompaiono quasi “magicamente”.

Solo il Vizelx presenta un limite al numero massimo di FPS nella raffica, mentre gli altri due adattatori sono quasi perfetti. In particolare il Sigma MC-11 è perfetto con tutte le ottiche Sigma Art! In pratica grazie ad esso le ottiche Canon su Sony funzionano al pari dell’uso su corpo Canon.

Vizelx

Metabones V

METABONES Anello Adattatore per Canon EF a Sony E Mount T Cine Camera Fra i migliori adattatori Canon da usare su Sony E-mount. Soluzione top per l’uso generico, si tratta della nuova incarnazione del noto adattatore. Prodotto ancora più maturo della gia ottima versione IV. Infondo è stata metabones ad inventare questo tipo di adattatore.

Sigma MC-11

Sigma Mount Adattatore MC-11 da utilizzare con obiettivi Canon EF per Sony E, Cavo USB, colore nero Dopo aver visto il successo di Metabones, Sony ha pensato di proporre un adattatore specifico per le sue ottiche Sigma Art su mirrorless Sony. Questo adattatore è quindi la migliore soluzione in assoluto per montare gli obiettivi Sigma Art per Canon su Sony. Ne esiste anche una versione per le ottiche con attacco Sigma SA, qualora si abbia anche un corredo con macchine Foveon.

Migliori adattatori Canon da usare su Sony E-mount APS-C – Speed Booster

Si tratta di un adattatore specifico per aps-C (A6300 e A6500). Si può usare solo con ottiche per FF e riesce a concentrare la luce di ottiche per il formato FF sul cerchio del sensore aps-C aumentando di 1 stop la luminosità delle stesse e portando il fattore di crop a circa 1.3x. Costa tanto ma, a dire di chi lo utilizza, fornisce risultati spettacolari.

Metabones Speed boster

Metabones MB_SPEF-E-BM2 Speed Booster - Obiettivo EF per ottiche Canon su Sony NEX Si tratta della soluzione di Metabones per le ottiche FF su sensore aps-C, questo adattatore sfrutta il tiraggio ridotto delle mirrorless per poter usare al meglio anche ottiche di formato più grande su sensore ridotto.

Per ora è tutto!

Per questo mese con la nostra guida ai migliori adattatori Canon da usare su Sony E-mount è tutto, restate connessi per non perdervi le novità del settore!