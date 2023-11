Come avere Canva gratis | Novembre 2023

In questo articolo vi parleremo di ottenere un abbonamento per Canva gratis, o quasi, utilizzando le diverse possibilità disponibili online

Se siete soliti occuparvi di lavori di grafica allora sicuramente conoscerete Canva. Canva è uno strumento di progettazione grafica estremamente comodo e facile da utilizzare, e ogni giorno viene utilizzato da tantissimi professionisti del settore.

Ovviamente, come qualsiasi altro programma professionale, anche questo software possiede un piano di abbonamento premium che permette di accedere a feature aggiuntive pagando una quota annuale. Per i professionisti sicuramente non è un problema sottoscrivere un abbonamento di questo tipo, ma chi si sta approcciando per la prima volta al settore vorrà sicuramente cercare di risparmiare il più possibile. Per andare incontro a queste persone abbiamo quindi deciso di scrivere questo articolo, dove vi parleremo di ottenere un abbonamento per Canva gratis o quasi utilizzando le diverse possibilità disponibili online.

Piani di abbonamento | Come avere Canva gratis

Per prima cosa vogliamo parlarvi dei costi dei vari piani di abbonamento premium presenti su Canva. Innanzitutto abbiamo Canva Pro, il principale piano di abbonamento per singoli utenti. Questo piano ha un costo di €11,99 al mese oppure €109,99 all’anno e vi permetterà di accedere ad una marea di feature premium. Ad esempio sottoscrivendo questo abbonamento potrete avere accesso illimitato a foto, video, grafiche e altri elementi utili offerti direttamente da Canva. Inoltre potrete usufruire anche di strumenti più avanzati, 1 TB di spazio di archiviazione cloud e supporto clienti h24.

In alternativa, se lavorate in una squadra, potete pensare di sottoscrivere un abbonamento team. Questo piano vi permetterà di accedere a tutte le funzioni di Canva Pro, ma in più offre anche degli strumenti extra per facilitare la comunicazione con i membri del team. Questo abbonamento può essere condiviso da un minimo di 5 utenti fino ad un massimo di addirittura 15000 e ovviamente il prezzo varia in base al numero di persone selezionate.

Abbonamento base | Come avere Canva gratis

Se volete utilizzare Canva senza spendere soldi, allora per prima cosa vi consigliamo di utilizzare il programma di base. Questo software infatti presenta una versione completamente gratuita che vi permetterà di realizzare i vostri progetti senza essere costretti a pagare.

Certo, ovviamente sarete soggetti a delle limitazioni e non potrete sfruttare alcuni degli strumenti più avanzati, ma in ogni caso la versione gratuita vi permetterà comunque di realizzare dei progetti più che dignitosi. Se vi state approcciando al mondo della grafica per la prima volta, siamo sicuri che la versione gratuita di Canva sarà in grado di soddisfare tutti i vostri bisogni.

Prova gratuita | Come avere Canva gratis

Un altro modo per avere Canva senza pagare è quello di sfruttare il periodo di prova. Se non vi siete mai abbonati prima al servizio premium potrete infatti usufruire di una prova gratuita della durata di ben 30 giorni. In questo arco di tempo sarete liberi di sfruttare tutte le feature incluse nel piano di Canva Pro e prima della scadenza potrete tranquillamente annullare l’abbonamento per non pagare.

Per accedere alla prova gratuita vi basterà tentare di sottoscrivere un abbonamento a pagamento e poi selezionare la prova gratuita. Fatto ciò dovrete registrarvi con i vostri dati e inserire un metodo di pagamento valido per poter iniziare ad usufruire dei vantaggi di Canva Pro. Sappiate però che al termine dei 30 giorni di free trial Canva si rinnoverà in automatico, addebitandovi così il costo di un mese di abbonamento. Fortunatamente però l’assistenza clienti vi invierà in automatico una mail sette giorni prima del rinnovo, ricordandovi così di disdire l’abbonamento in caso non vogliate pagare.

Go Split | Come avere Canva gratis

Come vi abbiamo già anticipato nei precedenti paragrafi, volendo è possibile risparmiare un po’ di soldi facendo un abbonamento a Canva Pro team. Questo metodo purtroppo però non è sempre possibile, dato che non tutti conoscono abbastanza persone con cui dividere l’abbonamento. Per fortuna però in questi casi è possibile utilizzare piattaforme come GoSplit.

Gosplit è un sito creato appositamente per permettere agli utenti di condividere i propri abbonamenti con gli altri, andando così a ridurre drasticamente i costi. Tramite questa piattaforma potete scegliere se condividere il vostro abbonamento e ricevere così denaro da un altro utente oppure, al contrario, pagare qualcuno per sfruttare il suo Canva team.

Qui si conclude il nostro articolo su come avere l’abbonamento a Canva gratis. Speriamo che questa guida vi sia stata utile e vi abbia permesso di risparmiare almeno un po’ durante la realizzazione del vostro progetto di grafica.

