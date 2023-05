Ecco a voi una guida contenente la soluzione del sacrario di Taur Nyh in The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom

Con il seguito del celebre Breath Of The Wild ormai finalmente tra noi (a proposito, avete già letto il nostro speciale dedicato alle musiche della saga?), i fan di tutto il mondo possono tornare a perdersi per le lande, e questa volta anche i cieli, di Hyrule, mentre indossano ancora una volta i panni di Link. Se anche voi vi siete tuffati in questa nuova ed attesissima esclusiva per Nintendo Switch, ma state riscontrando qualche difficoltà con alcuni dei numerosi enigmi proposti dal gioco, ci siamo noi qui a darvi una mano. In questa guida vi aiuteremo a capire come risolvere la sfida del sacrario di Taur Nyh in The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom.

Paracadutismo – The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom: soluzione al sacrario di Taur Nyh

Il sacrario di Taur Nyh, di cui vi forniamo la soluzione in questa guida, si trova all’incirca a nord-ovest del Forte di Guardia, e dato che la storia di The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom tenderà a spingervi inizialmente proprio in queste direzioni, è molto probabile che vi ritroverete ben presto a gironzolare da quelle parti. Trovarlo, tuttavia, potrebbe non essere così scontato, in quanto esso non sarà posto sulla superficie di Hyrule, bensì sull’Isola della Prova di Coraggio, che si trova all’incirca nello spazio aereo sopra al Pianoro dei Lampi. Per farlo comparire dovrete prima di tutto superare la Prova del Salto Celeste, di cui vi abbiamo parlato in quest’altra guida dedicata. Fatto ciò potrete accedervi tranquillamente.

Centrare il bersaglio – The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom: soluzione al sacrario di Taur Nyh

La soluzione alla sfida proposta dal sacrario di Taur Nyh non è particolarmente complessa, in quanto esso rientra fra i “sacrari tutorial” presenti in The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom. In buona sostanza, una volta varcata la soglia, vi ritroverete in una grande stanza quadrata con quattro turbine attive e rivolte verso il soffitto. Queste ultime creeranno delle correnti ascensionali che potranno essere sfruttate con la Paravela per sollevarsi in aria. Appena entrati nella stanza, sulla sinistra, troverete un arco con alcune frecce, qualora ne aveste bisogno, dato che la prova da affrontare si baserà tutta sulla vostra abilità con l’arco.

Una semplice sfida – The Legend Of Zelda Tears Of The Kingdom: soluzione al sacrario di Taur Nyh

Come si accennava anche nel precedente paragrafo di questa soluzione dedicata a The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom, il sacrario di Taur Nyh vi offrirà una sfida tutta basata sulla vostra abilità di tiro con l’arco in volo. Non sarete però lasciati soli, in quanto vi verranno fornite delle indicazioni particolari su come agire, in modo tale da apprendere quest’utile meccanica, che i giocatori di Breath Of The Wild conosceranno sicuramente molto bene.

Una volta entrati nella stanza con le turbine, un Golem nemico si attiverà e dovrete eliminarlo scoccando una freccia mentre siete sollevati da terra. Posizionatevi quindi su una turbina e saltate, attivando la Paravela. Una volta in aria estraete l’arco per attivare una sorta di slow-motion che vi permetterà di prendere la mira con più accuratezza. Puntate alla testa del Golem per un centro perfetto che dovrebbe mandare K.O. il nemico con un’unico colpo. Ripetete il procedimento per tutti gli altri avversari che compariranno ed in breve tempo avrete completato la sfida.

Non si finisce mai di imparare

Si conclude qui questa guida alla soluzione del sacrario di Taur Nyh in The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom. Come avete potuto vedere, non si tratterà di una sfida particolarmente impegnativa, e vi basterà seguire i consigli che il gioco vi darà per giungere alla fine in breve tempo. L’abilità di rallentare il tempo in volo per scagliare frecce, presente anche nel precedente titolo, vi tornerà particolarmente utile in alcune situazioni, soprattutto quando sarà di vitale importanza mettere a segno tiri precisi a dei nemici particolarmente ostici.

E voi siete già tornati a vagare per le lande di Hyrule? Qual è il puzzle che vi ha dato più grattacapi? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttotek.it per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin.