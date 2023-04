Migliori programmi di editing foto: come modificare foto gratis

In questa guida vedremo i migliori programmi di editing foto gratis che vi faranno modificare i vostri scatti senza costi aggiuntivi

Fin dalla loro nascita, le macchine fotografiche sono sempre state delle buone compagne per custodire tutti i ricordi di un viaggio, una vacanza o semplicemente un evento. Gli scatti hanno assunto un valore affettivo senza pari e, a distanza di anni, ci riportano indietro nel tempo facendo riemergere in noi tutti i ricordi racchiusi in quella semplice immagine.

Una foto quindi è un piccolo tesoro che bisogna conservare con cura. Al giorno d’oggi, la tecnologia ha permesso di compiere passi in avanti importantissimi, facendoci avere delle foto sempre più dettagliate. Oggi come oggi tutti siamo in grado di scattare una foto di qualità se abbiamo uno strumento adatto. Gran parte del lavoro, specialmente negli scatti da smartphone, è dovuto ai software integrati che applicano correzioni all’immagine da noi catturata, modificandola fino a farci ottenere il miglior risultato possibile.

Tuttavia a volte capita che si voglia applicare qualche modifica per avere un po’ di luce in più, per eliminare un dettaglio a noi sgradito o, perché no, rendere anonimo qualcuno. Farlo non è difficile quanto si possa pensare e in nostro soccorso arrivano tantissimi software. Andiamo dunque a vedere quali sono i migliori programmi di editing gratis che ci permetteranno di modificare le nostre foto.

Modificare foto senza spendere un centesimo

In questa sezione della guida andremo a scoprire tutti i programmi citati precedentemente. Vedremo innanzitutto per quale piattaforma sono più adatti e successivamente cosa possono fare più nello specifico questi software. Andiamo con ordine e iniziamo ad analizzarli tutti.

Icecream Photo Editor – Migliori programmi editing gratis per modificare foto

Il primo programma è Icecream Photo Editor, un software disponibile solo su Windows, compatibile con il più recente Windows 11 e tutti quelli precedenti fino all’ormai in disuso Windows 7. Tramite questo programma potremo modificare le nostre foto disegnandoci sopra e aggiungendo adesivi; tuttavia le funzioni più importanti sono quelle che ci permettono di migliorare l’immagine desiderata e sfocarla dove occorre.

Sarà poi possibile compiere le più semplici azioni di rotazione, ritaglio e aggiunta della cornice. Questo software supporta i formati .jpg, .jpeg, .png, .gif, .tiff e .bmp. Il software ha inoltre una funzione di foto manager che ci permette di organizzare le foto sul nostro computer, andando a ruotarle o eliminarle direttamente quando necessario.

GIMP – Migliori programmi editing gratis per modificare foto

Il programma più completo per modificare le foto è sicuramente GIMP (GNU Image Manipulation Program), disponibile per tutti i sistemi operativi (Windows, macOS e Linux). La potenza di questo software è nei suoi strumenti disponibili gratuitamente e che spesso invece si trovano nelle forme premium di altri software. Il toolkit di fotoritocco è mozzafiato e presenta layers, maschere, curve e livelli.

Si tratta di un editor foto gratuito open source e la sua comunità di utenti e sviluppatori ha creato una vasta raccolta di plugin per estendere ulteriormente la sua utilità. Molti di questi sono già preinstallati, mentre altri possono essere tranquillamente aggiunti scaricandoli dal glossario ufficiale.

Ashampoo Photo Optimizer FREE – Migliori programmi editing gratis per modificare foto

Il terzo software fra i migliori programmi di editing gratis per modificare foto arriva direttamente dalla famiglia Ashampoo. Stiamo parlando di Photo Optimizer FREE che, come dice il nome stesso, non lascia spazio a dubbi riguardanti la sua natura gratuita. Questo software, proprio come il primo, è disponibile solo per Windows.

Si tratta di un editor che permette di migliorare le foto in modo completamente automatico. Sono incluse anche funzionalità essenziali, come ritaglio, rotazione, stampa, ridimensionamento e molto altro. L’ottimizzazione dell’immagine integrata esegue la scansione di ogni foto per problemi di esposizione, temperatura del colore, nitidezza, macchie e contrasto. L’algoritmo, appositamente sviluppato dalla società, rileva e risolve questi problemi in modo completamente automatico, con risultati ottimali.

Canva – Migliori programmi editing gratis per modificare foto

Passiamo adesso a Canva, l’unico software di questa guida disponibile su ogni piattaforma. Sarà infatti possibile utilizzarlo con i principali sistemi operativi per PC (Windows. macOS e Linux) tramite browser e per mobile (Android e iOS). La società infatti ha predisposto un’apposita app che permette di modificare al volo le foto direttamente dal vostro smartphone.

Canva presenta due piani, uno gratuito e uno a pagamento. Quello gratuito è ottimo per gli utenti alle prime armi e che non hanno bisogno di un programma estremamente complesso da utilizzare. Basterà iscriversi con l’email e si avrà 1 GB a disposizione per l’archiviazione, 8.000 modelli da utilizzare e modificare e due cartelle per organizzare il lavoro. Vi sono anche alcuni strumenti, sebbene quelli più avanzati si trovino solamente nel piano a pagamento.

Fotor – Migliori programmi editing gratis per modificare foto

Anche il quinto software fra i migliori programmi di editing gratis per modificare foto si utilizza tramite browser. Tuttavia, contrariamente a Canva, Fotor non sarà disponibile per sistemi mobile. È ideale per dare rapidamente una marcia in più alle foto. Se le esigenze non sono esagerate, questo tool offre una sua pila di filtri di fascia alta davvero interessante.

È presente uno strumento di spostamento dell’inclinazione e una serie di ritocchi di colore vintage e vibranti, tutti facilmente accessibili tramite il sistema di menù intelligente di Fotor. Anche in questo caso sono presenti due piani, di cui uno gratuito e uno a pagamento. Tempo fa avevamo avuto modo di testare il secondo. Per maggiori informazioni potete leggere la nostra recensione cliccando qui.

Photo Pos Pro – Migliori programmi editing gratis per modificare foto

Ritorniamo adesso ad un programma disponibile solo su Windows. Sebbene non sia famoso come gli altri, Photo Pos Pro è un altro programma di modifica foto gratuito di alta qualità, ricco di strumenti avanzati per il miglioramento delle immagini. L’interfaccia di questo editor fotografico gratuito è più intelligente e più accessibile rispetto a quella di GIMP, con la possibilità di avere un layout per novizi, adatto a chi non ha esperienza con questi programmi, e un layout per esperti.

Quest’ultimo offre sia layers che maschere di livello per un editing sofisticato, nonché strumenti per la regolazione manuale di curve e livelli. L’unica pecca di questo programma riguarda l’esportazione delle immagini. Sebbene vi siano più di 15 formati supportati, il software vi permetterà di esportare immagini con dimensioni massime di 1.024 x 1.024 pixel. Non proprio ottimale per chi cerca di avere delle immagini ottimali.

Pixlr X – Migliori programmi editing gratis per modificare foto

L’ultimo elemento in questa guida ai migliori programmi di editing gratis per modificare foto si chiama Pixlr X ed è utilizzabile direttamente da browser. Pixlr X apporta numerosi miglioramenti al suo predecessore. Per cominciare, si basa su HTML5 anziché su Flash, il che significa che può essere eseguito in qualsiasi browser moderno. È anche elegante e ben progettato, con un’interfaccia che ricorda Photoshop Express e una scelta di combinazioni di colori scuri o chiari.

Sarà possibile apportare modifiche precise a colori e saturazione, rendere più nitide e sfocate le immagini, applicare effetti e cornici di vignette e combinare più immagini. Inoltre il software supporta la progettazione a livelli che lo rende un’ottima scelta anche per i compiti più avanzati.

Buon lavoro

