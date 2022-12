Mario Kart 8 Deluxe: guida a piste e tracciati (parte 18, Trofeo Luna)

Dalla capitale alemanna alle siepi regali, alla Lapponia, fino a Saturno: ecco piste e tracciati del Trofeo Luna di Mario Kart 8 Deluxe

Abbiamo appena finito di leccarci i baffi con il Trofeo Roccia, ed ecco che il suo successore alza il tiro: degno di un nome cosmico, il Trofeo Luna offre piste d’eccezione per la nostra guida ai tracciati di Mario Kart 8 Deluxe. Stavolta i protagonisti sono le strade tedesche di Tour Gita a Berlino, il giardinaggio mariesco di DS Giardino di Peach, il villaggio di Babbo Natale in salsa kyotense offerto da Valico Addobbo e, ultima ma decisamente non ultima, 3DS Pista Arcobaleno. Un campionato più natalizio che mai, specie per l’ambientazione della terza pista e il level design impeccabile dell’ultima. Ma andiamo con ordine, che diamine…

Tour Gita a Berlino – Guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Per chi vi scrive, dopo aver iniziato a stendere la guida a piste e tracciati in Germania si prova un poetico contrappasso nel parlare di quest’aggiunta all’itinerario di Mario Kart 8 Deluxe da casa propria. Direttamente dall’episodio per cellulari, Tour Gita a Berlino ci porta a spasso per la capitale tedesca. Che stiamo aspettando? Los!

Layout: La prima curva a destra vi porta ad un rettilineo passata la Porta di Brandeburgo. Schivate le auto e, raggiunta la Colonna della Vittoria, aggiratela da sinistra curvando verso destra. Superato il tornante, preparatevi ad un altro slalom prima di sterzare a sinistra. La successiva curva verso destra vi porterà alla, ehm, “Mario Kart Bahnhof”. Anche all’interno della stazione vi attende una curva verso destra, ma se state sul lato esterno avventurandovi sui vagoni del treno sarete ricompensati con qualche oggetto in più. Dopo la rampa e la conseguente discesa dovrete sterzare a sinistra e due volte a destra. Al secondo giro, il rettilineo verso la Colonna della Vittoria sarà in volo, per poi sterzare a sinistra appena raggiunto l’obelisco. Le successive tre curve verso destra, fino alla deviazione a sinistra, vi richiederanno lo stesso slalom. Sterzate a destra, sinistra e ancora a destra. Questa direzione vi accompagnerà anche per le svolte successive, fino alle pedane turbo con cui evitare i Twomp. Svoltate a sinistra e sarete al terzo giro. Attenzione: dopo la prima curva a destra dovrete sterzare a sinistra ed evitare i Womp camuffati nel Muro di Berlino (bacio accademico per la citazione storica). Il rettilineo si può percorrere sotto ai portici o meno. Curvate verso destra e sinistra fino al Monumento a Schiller, che fa da bivio. Le strade, una volta riunite, porteranno al parco che già avete attraversato al termine del secondo giro.

Valutazione: Con una colonna sonora da urlo, a metà strada tra techno e inno nazionale tedesco, la trasposizione mariesca di Berlino passa il test a pieni voti. 8,5/10.

DS Giardino di Peach – Guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Si passa ad un grande classico della serie. Visto che il level design di Mario Kart DS era in stato di assoluta grazia, abbiamo ricordi piacevoli persino del placido piattume di DS Giardino di Peach. Non stiamo insultando la pista: si tratta di un tracciato perlopiù pianeggiante. Però pare che stavolta lo scenario abbia una piccola sorpresa per i veterani…

Layout: Dopo la partenza, la prima aiuola (a pelo d’acqua, quindi occhio!) vi vedrà svoltare verso sinistra, e poi a destra intorno alla seconda (tagliabile con un fungo) una volta superato il ponte. La salita, la curva a destra e la discesa precedono il grande ostacolo del tracciato: i Categnacci. La buona notizia è che non dovrete più cercare di prendere i cubi oggetto dietro le loro catene come nell’originale, ma la cattiva è che le bestiole sono a piede libero. Zigzagate fino alla prossima combo salita-curva a destra-discesa e raggiungerete una rotatoria. Percorretela come volete evitando la Pianta Piranha, e nelle due curve successive assicuratevi di badare bene alle Tantatalpe. Svoltate a destra per l’ultimo rettilineo, e ancora a destra per il traguardo. Al terzo giro, l’aiuola-scorciatoia sarà inagibile in favore di una svolta a sinistra: a fine gara dovrete ripercorrere la pista a ritroso ! La zona dei Categnacci sarà sorvolabile con una rampa azzurra.

Valutazione: Non possiamo proprio definire il Giardino di Peach il fiore all'occhiello (gioco di parole forse non voluto) di Mario Kart DS, ma la sorpresa di fine gara ci ha piacevolmente spiazzati. Chapeau. 8/10.

Valico Addobbo – Guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Pur senza “Tour” nel nome, questa creazione inedita risalente al capitolo per smartphone torna per rubare a Gita al Pan di Zenzero da Crash Team Racing: Nitro-Fueled la corona di migliore pista natalizia. Secondo voi, però, Valico Addobbo sarà all’altezza?

Layout: Si parte subito in salita. Dopo la prima curva a destra, troverete un bivio in pendenza. Scegliete voi se imbarcamenarvi sui binari o evitare il rischio in toto restando sul percorso principale. La curva a sinistra vi porta alla strada in salita conclusiva, una volta superato il ponte. La curva a sinistra dopo quella a destra precede una rampa speciale: l’ultima sezione è tutta in modalità antigravità. Oltre a una rampa per i trick, la parabolica verso destra conduce direttamente al rettilineo in discesa conclusivo. Sfruttate ogni turbo e ogni rampa e… Buone Feste!

Valutazione: Vista dall'alto, la minimappa della pista sembra poco più di una semplice B (o una R, vedete voi). E questo non fa che ricordarci quanto le idee semplici, a volte, siano anche le migliori. 9/10.

3DS Pista Arcobaleno

Se volete una Pista Arcobaleno che ben implementi un concetto di spazio più tecnologico che fiabesco, probabilmente state pensando a quella nativa di Mario Kart 8. Se però volete un equilibrio tra i due modi di vedere il cosmo, allora è su 3DS Pista Arcobaleno che dovrete fare ritorno. Là dove N64 Pista Arcobaleno ha implementato il traguardo singolo per il suo ritorno, l’idea si è vista per la prima volta in Mario Kart 7. E questa pista riesce ad essere abbastanza memorabile così com’è.

Layout: Non sperate in un guard-rail! Vi aspettano subito due curve toste, una a destra e una a sinistra, prima di svoltare ancora una volta a destra e salire lungo il rettilineo a suon di rampe turbo. Quel che sale, prima o poi, scende: vi aspetta un cavatappi verso destra intorno al pianetino, che potete percorrere in derapata se siete in grado di gestire le varie cadute tra i pezzi di strada. Troverete poi una curva a sinistra, seguita da una rampa, un trampolino e altre due svolte verso destra. La rampa azzurra vi condurrà in planata agli anelli di Saturno, ovvero una curva verso sinistra in cui si alternano buchi e pedane turbo. Attenti all’atterraggio dopo la planata successiva: la curva a sinistra presenta tre pedane turbo sul bordo esterno, ma solo per i più audaci (e capaci). Svolterete ancora a destra e a sinistra, prima di raggiungere un rettilineo traballante. Cercate di cadere dalla strada il più tardi possibile, per poi evitare i Categnacci rimbalzanti sui crateri lunari. La curva a destra con cui inizia l’ultima sezione della pista presenta zone in cui correrete più veloci, per poi scaraventarvi in un rettilineo all’interno di un tubo rotante. Cercate di inanellare quanti più turbo possibili e di prendere le rampe azzurre per sorvolare le varie rampe turbo sospese nel vuoto. Evitate i meteoriti e, dopo una parabolica a destra, un rettilineo e una curva a sinistra, sarete al traguardo.

Valutazione: Rivisitare questo capolavoro di level design ci ha ricordato quale sia, a mani basse, la miglior incarnazione della pista in questo gioco. Nessuna controparte vanta un feel tanto conclusivo quanto l'unica e inimitabile 3DS Pista Arcobaleno. 10/10.

