Mario Kart 8 Deluxe: guida a piste e tracciati (parte 23, Trofeo Ghianda)

Da Roma ai monti del gorilla, dalla spiaggia ai fondali: la guida alle piste e ai tracciati di Mario Kart 8 Deluxe arriva al Trofeo Ghianda

La nostra grande guida alle ormai 96 piste si avvia alla conclusione con i penultimi quattro tracciati del Pass Percorsi Aggiuntivi: il cammino intrapreso la scorsa estate mentre il sottoscritto vi scriveva dalla Germania si appresta a porre fine al campionato itinerante di Mario Kart 8 Deluxe con il Trofeo Ghianda. In questa puntata giochiamo “in casa” con Tour Roma Romantica, per poi proseguire con la discesa di GCN Montagne di DK. La seconda metà della coppa vi vedrà gareggiare al tramonto su Wii Circuito di Daisy, per poi chiudere in bellezza sui fondali di Cala Pianta Piranha. Siete pronti a fare la vostra partenza turbo migliore per la penultima volta?

Tour Roma Romantica | Guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe (parte 23, Trofeo Ghianda)

Ahò, a prima tappa der Trofeo Ghianda de Mario Kart 8 Deluxe è na gara che ce porta dritto pe dritto ar Colosseo, perché e piste a ‘sto giro partono co l’unico dei circuiti italiani. Scherzamo pure quanto ce pare, ma Tour Roma Romantica ha trovato pure er modo de mette e buche. Gajardo!

Layout: Il primo rettilineo ci avvicina subito al Colosseo, per poi farci entrare dopo una curva a sinistra, un rettilineo breve ed una svolta a destra. L’interno dell’Anfiteatro Flavio presenta una parabolica continua verso sinistra, a mo’ di cavatappi. La rampa turbo fa da preludio ad una lunga caduta, seguita da un rettilineo breve ed un tornante a destra. Svoltate a sinistra a Piazza del Campidoglio, poi preparatevi a curvare nuovamente verso sinistra al termine della discesa. Dopo il tornante a destra vi attende un lungo rettilineo: evitate gli attacchi dei Rocky Tartatalpa che emergono dalle… ehm… buche. Il traguardo vi attende a destra. Al secondo giro svoltate ancora verso destra e saltate giù per la scalinata e preparatevi ad un turbolento zigzag. In ordine, infatti, abbiamo due curvette a destra, una a sinistra, un tornante a destra e per finire una curva a sinistra. Il rettilineo in salita sulle scalinate comprende un bivio in mezzo, dopo il quale svolterete a sinistra (per un bel po’) e a destra. I due salti in discesa anticipano un tornante a sinistra e una curva a destra. Il terzo giro vi farà svoltare a sinistra e, dopo un breve rettilineo, la rampa per le planate sulla curva a destra preannuncia un volo sulla Fontana di Trevi. Dopo il rettilineo vi attendono due curve a destra di fila, per poi rientrare nel Colosseo con il rettilineo sopraelevato masticato dai Categnacci sui lati. Svoltate a destra, a sinistra e, con un tornante, di nuovo a destra. Scendete sul rettilineo e affronterete una curva a sinistra, un tornante a destra e un’altra curva a sinistra. La planata a seguire preannuncia l’ultimo tornante verso destra.

GCN Montagne di DK | Guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

A mani basse uno dei concetti più geniali di Mario Kart: Double Dash!!, insieme al già citato Colosseo di Wario. L’idea alla base di GCN Montagne di DK implementa i barili cannone da Donkey Kong Country per portarci al volo in cima allo stesso vulcano dal quale, tornante dopo tornante, dovremo farci di nuovo strada in discesa verso la linea del traguardo.

Layout: Si parte salendo sul breve rettilineo, seguito da una breve curva a sinistra, un’altra a destra e la lunga parabolica verso sinistra. Il cannone vi farà fare un volo ascensionale fino al vulcano, da cui poi scenderete subito dopo il tornante a destra. Il rettilineo è largo, dandovi libertà di affrontare le svolte successive come preferite. Dopo le tre rampe, voltatevi a destra e preparatevi a schivare massi per un paio di curve. Quella a sinistra presenta una rampa per i trick sul lato esterno, e viceversa la successiva verso destra. Il tornante a gomito verso sinistra farà già pregustare ai veterani tra voi la storica scorciatoia, ma dobbiamo deludervi: è stata rimossa (immagine qui sopra). Preparatevi dunque al lungo tornante verso a destra. La curva a gomito verso sinistra, invece, fa da preludio al rettilineo ondeggiante sul ponte sospeso prima del traguardo.

Wii Circuito di Daisy | Guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Se dopo Roma sognavate di prendervi a gusci tra i vicoli di Montesanto a Napoli, dovrete accontentarvi della riviera di Wii Circuito di Daisy. Una pista, questa, abbastanza priva di pretese.

Layout: Il lungo rettilineo iniziale è leggermente spezzato da una lieve curva verso sinistra. Si svolta in modo più deciso verso destra con due curve in rapida successione. La seconda, se avete powerup, potete tagliarla: il cartonato della Pianta Piranha lascia poco spazio all’immaginazione. Nel rettilineo a seguire vi aspettano due fontane al centro delle altrettante rotatorie. Sono molto larghe; assicuratevi di non perdervi. Riconoscerete l’uscita dal sottopassaggio al centro. Il tornante verso destra precede un rapido zigzag: sinistra, destra e di nuovo sinistra. Dopo la rampa vi aspetta un tornante verso destra molto ampio; sta a voi scegliere se tenervi all’interno con una derapata o sfruttare le rampe turbo all’esterno. Dopo una curva a sinistra, un breve rettilineo e un’altra svolta a sinistra troverete il traguardo ad attendervi.

Cala Pianta Piranha

Due piste non-realistiche potevano tornare da Tour, entrambe a tema “odontobotanico”. E a discapito della maggior rilevanza storica di Tubodotto Piranha (ovvero la dapprima inutilizzata dokan_course da Mario Kart DS), “purtroppo” a fare capolino è Cala Pianta Piranha (se sembriamo pignoli, vi rimandiamo alla recensione di Quake II). In modo analogo all’Isola Infernale (Crash Nitro Kart, Crash Team Racing Nitro-Fueled), abbiamo un’ambientazione tropicale notturna. Con tutti i layout alternativi che ne derivano, vista la provenienza da Tour.

Layout: Si parte sott’acqua con un rettilineo, con un bivio nel mezzo praticamente ininfluente. Sfruttate i geyser subacquei per qualche trick all’inizio della scalinata in salita, al termine della quale cadrete in avanti. Una volta sommersi nuovamente, vi attenderà una curva a destra. Salendo troverete un altro bivio, ma anche in quel caso le due strade resteranno separate per ben poco. Le curve successive, una a destra e l’altra a manca: state attenti alle Piante Piranha sul lato esterno. Dopo la rampa, arriverete in planata sulla terraferma ma la cosa non durerà; vi attende infatti una caduta verticale che vi riporterà in acqua. Dopo una doppia curva a destra, una piccola svolta a sinistra vi condurrà ad una breve salita, seguita da un’altra curva a sinistra prima del traguardo. Secondo giro! La salita dopo il bivio iniziale è identica, ma la curva a sinistra dopo la salita cambia di parecchio le carte in tavola. Il rettilineo a seguire prevede nuovamente un salto seguito da una caduta in acqua. Svoltate a sinistra e risalite la scalinata. Svoltate di nuovo a sinistra per ricadere in acqua. Il tornante a destra conduce ad un rettilineo sul quale sfruttare le pedane turbo e schivare i Twomp (o, meglio ancora, PER schivare i Twomp. Due curve a sinistra e sarete al penultimo traguardo. Ultimo giro. Curvate verso sinistra e fatelo di nuovo dopo il rettilineo. Svoltate a questo punto verso destra, lievemente, prima di virare nuovamente nella direzione opposta. La prossima svolta a destra si può tagliare, se avete un powerup con voi naturalmente. Curvate a sinistra e scendete fino alla svolta successiva nella medesima direzione. Dopo essere saliti, la svolta successiva precede una rampa e un rettilineo. Fate attenzione quando prendete la curva a sinistra: avrete l’impressione di salire, ma in realtà scenderete! Curvate a destra evitando la Mordorena sulla sinistra, e dopo un tornante a sinistra e un paio di curve a destra troverete il traguardo ad attendervi.

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida vi è di aiuto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.