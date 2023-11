Beyond Good & Evil: Ubisoft annuncia la 20th Anniversary Edition del gioco

Il verdetto di Ubisoft è un semaforo verde come il rossetto di Jade: finalmente svelata la “20th Anniversary Edition” di Beyond Good & Evil!

Dopo la recente comparsa del gioco sui marketplace di Xbox, Beyond Good & Evil: 20th Anniversary Edition è stato ufficialmente rivelato da Ubisoft. Il profilo Twitter dedicato al sequel ha confermato che il gioco uscirà a inizio 2024, e che entro la stessa finestra avremo pure altre notizie in merito. Nei post successivi, l’account ufficiale dell’IP ha parlato di come il gioco sia divenuto erroneamente disponibile ad “alcuni” iscritti di Ubisoft+. Si trattava però di una “versione di sviluppo preliminare” e, come tale, non indicativa della qualità del gioco finale. Comunque il publisher intende dedicarsi anima e corpo a “un’esperienza che renda onore all’eredità dell’originale”, creato a suo tempo da Michel “Rayman” Ancel.

An early development version of Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition was recently released to some Ubisoft+ subscribers by mistake. We apologize for any confusion and want to assure our community that this version is not indicative of the final game. — Beyond Good and Evil 2 (@bgegame) November 29, 2023

Un’Anniversary Edition al bacio (verde): Ubisoft torna ad onorare Beyond Good & Evil

Sebbene il gioco sia sparito dal marketplace di Xbox, la descrizione originaria parlava di supporto al 4K a 60 frame al secondo. Inoltre potremo aspettarci salvataggi automatici, cross-save, una “Galleria dell’anniversario” che sviscera segreti e sviluppo (o segreti dello sviluppo) del gioco, e infine una modalità speedrun. Naturalmente grafica, controlli e audio riceveranno a loro volta delle migliorie. Le piattaforme non sono state confermate ufficialmente, ma il rating di ESRB (il PEGI americano, nel caso) menziona PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Potremmo aspettarci una World Premiere… pardon, un trailer ai Game Awards la notte del 7 dicembre. Dobbiamo solo pazientare.

We’re excited to announce that the official launch is set for early 2024, and we’re dedicated to making it an experience that truly honors the legacy of the original. Thank you for your understanding and continued support. — Beyond Good and Evil 2 (@bgegame) November 29, 2023

