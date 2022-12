Calendario Nintendo Switch #23: micro-recensione Super Mario 3D All-Stars

Più che un consiglio per gli acquisti, un ricordo: dal Calendario dell’Avvento oggi sbuca una recensione di Super Mario 3D All-Stars

Contrariamente al resto di questa lista, difficilmente viene da considerare quella di Super Mario 3D All-Stars come una recensione “valida”. Che poi, alla fine, è il motivo per cui nel Calendario di Nintendo Switch il gioco si piazza così in basso. L’unico modo per recuperare una collezione che si vende da sola solo per la trilogia che contiene… è rintracciarla nei negozi di elettronica. Purtroppo questa raccolta, intesa come tale, è lontana dai piacevoli fronzoli visti altrove (tre giochi, le loro colonne sonore, e basta). Ma, minimalismo a parte, vale tuttora il suo prezzo già per una sola delle tre avventure in essa contenute.

Super Mario 3D All-Stars, terza recensione del Calendario di Nintendo Switch

Di Super Mario 64, oggigiorno, cosa resta da dire? L’avventura che ha praticamente inventato il concetto di collectathon ha anche ricontestualizzato il mondo di Mario rendendo l’idraulico in grado di difendersi, senza power-up, nonché aprendo il level design a qualcosa di nuovo (nel 1996, si intende). Passando ad altri giochi che non sono parte di Nintendo Switch Online, abbiamo il seguito Super Mario Sunshine. Sulla carta, il gioco ha cercato di ingigantire il tutto: “quel che amavate, ma di più”. Se non fosse per il fatto che gli stravolgimenti sono più delle dimostrazioni di fedeltà. Per quanto (presumibilmente) richiesto a gran voce, Sunshine è l’anello debole del trio.

All’estremo opposto abbiamo Super Mario Galaxy, che invece da solo vale non solo il prezzo del gioco, ma anche quello del carburante necessario a raggiungere il negozio. Parliamo di un titolo che (menzione obbligatoria) su Nintendo la Rivista Ufficiale ha conquistato un goliardico (e neanche troppo simbolico, bensì quasi indicativo) 11/10. La linearità torna, ma sotto (molto) mentite spoglie e lo fa in grande. C’è una trama, inserita nel gioco da quel volpone di Koizumi all’insaputa di Miyamoto, ed è tra le più struggenti mai viste nel mondo di Mario. C’è epicità. C’è classe. E c’è anche, purtroppo, chi rischia di giocare su Switch senza manco sapere che tutto questo esista.

