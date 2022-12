Calendario dell’Avvento 2022: indice completo della top 25 di Nintendo Switch

Buone Feste: ecco l’indice completo del Calendario dell’Avvento che abbiamo dedicato ai migliori giochi di Nintendo Switch secondo Alex

Come abbiamo detto in principio, abbiamo dedicato una top 25 a quelli che (secondo chi vi scrive, almeno: qualcuno mancherà di sicuro) sono i migliori titoli per Nintendo Switch, almeno alla stesura del Calendario dell’Avvento. L’idea risale ad una simile iniziativa che Caddicarus, youtuber d’oltremanica, ha dedicato nel 2016 ai suoi 25 giochi preferiti di tutti i tempi. Ora che il progetto è completo, l’effetto sorpresa non c’è più: le finestre sono tutte aperte, e dei cioccolatini ormai non rimane che l’incarto. Però qualcuno di voi vorrà recuperare questa graduatoria, per restringere un po’ il campo su quali giochi regalare… o regalarsi, perché no?

Tutte le micro-recensioni del Calendario dell’Avvento di Nintendo Switch!

Eccoci dunque all’indice dei 25 giochi per Nintendo Switch al centro del Calendario dell’Avvento. Non ci spingeremo oltre con la retorica: semplicemente, auguriamo a tutti quanti voi Buone Feste. Ancora auguri da tutto… beh, tuttoteK!

Ora sta a voi dirci la vostra: quali iniziative vorreste in futuro? Le menzioni d'onore per i titoli non classificati prima dell'Epifania? Una maratona simile per il Natale 2023 con i giochi PlayStation?