EA Sports FC 24: gli Europei UEFA 2024 arriveranno con un aggiornamento gratuito

I giocatori di EA Sports FC 24 si qualificano agli Europei senza dover pareggiare, o pagare: i campionati UEFA 2024 arrivano gratis!

Nel caso servisse una buona notizia oltre al pareggio con l’Ucraina, probabilmente l’aggiornamento gratuito degli Europei UEFA 2024 che porterà il campionato del Vecchio Continente in EA Sports FC 24 fa al caso vostro. Stando ad Electronic Arts, il torneo sarà incluso nel gioco senza alcun costo aggiuntivo. L’update è previsto, naturalmente, per la prossima estate. Tuttavia i giocatori che hanno già solcato i campi virtuali del gioco in qualunque formato (PS4, Xbox One, PC, Xbox Series X, PS5, Xbox Series S, Nintendo Switch) entro il 16 gennaio riceveranno un calciatore su sei. A venire distribuiti dal 18 dicembre in poi saranno Jack Grealish (Inghilterra), Ousmane Dembélé (Francia), Federico Chiesa (Italia), Florian Wirtz (Germania), Virgil Van Djik (Olanda) e Alvaro Morata (Spagna).

I giocatori di EA Sports FC 24 volano agli Europei: l’aggiornamento della coppa UEFA 2024

“Siamo deliziati di espandere ulteriormente la nostra partnership con EA Sports, con UEFA Euro 2024 inclusa nel loro ultimo gioco”, ha dichiarato il direttore marketing di UEFA Guy-Laurent Epstein. Il torneo, definito uno “dei più entusiasmanti al mondo”, rappresenta un sodalizio molto importante per Electronic Arts, ancora fresca di divorzio con FIFA. Con i mondiali maschili e femminili fuori dai giochi (“It’s in the game” come slogan ha fatto il suo tempo, verrebbe da dire), i restanti campionati saranno fondamentali per mantenere l’immagine emblematica di sinonimo calcistico che il publisher si è conquistato negli ultimi trent’anni di onorata carriera. Musicalmente, se non altro, non c’è nulla di cui dubitare!

Ora sta a voi dirci la vostra: parteciperete agli “europei virtuali”? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.