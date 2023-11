Milan Games Week 2023: Nintendo sarà presente all’evento

La Grande N tinge di rosso la verde Lombardia: annunciato da Nintendo il padiglione cremisi della Milan Games Week & Cartoomics 2023

In una Milan Games Week 2023 che promette di essere “la più grande di sempre”, Nintendo non poteva proprio mancare. Lo stand dedicato al colosso di Kyoto sarà nel padiglione 11 di Rho Fieramilano a partire da domani, 24 novembre, a domenica 24. Oltre alle anteprime di Prince of Persia: The Lost Crown e dell’italianissimo On Your Tail, la branca nostrana della Grande N promuoverà le più importanti e recenti esclusive per l’ibrida delle meraviglie. Parlando di meraviglie c’è di che parlar bene per Super Mario Bros. Wonder, che da noi si è avvicinato di tanto al bacio accademico. E poi c’è Super Mario RPG, che l’azienda kyotense sta promuovendo (tweet qui sotto) e noi stiamo attualmente recensendo. (Spoiler: è una chiccona.)

Qualche nemico ti sta dando filo da torcere in #SuperMarioRPG? Scatena la forza combinata dei tuoi eroi con una mossa a tre! Le hai già provate tutte? pic.twitter.com/UhAbPTWgvk — Nintendo Italia (@NintendoItalia) November 22, 2023

La Milan Games Week 2023 firmata Nintendo

Sarà il conduttore TV e attore Dino Lanaro a fare da mattatore per l’evento, in cui parteciperà il panorama nintendiano di YouTube Italia. Oltre a Francesco “Cydonia” Cilurzo, parteciperanno anche Farenz, Fraffrog, il campione Pokémon Francesco Pardini, Gravier, IlGattoSulTubo, Sabaku no Maiku, Poketonx e PlayerInside, giusto per fare qualche nome. Le luci della ribalta saranno pure per la scena competitiva di Pokémon Scarlatto e Violetto, oltre che di Super Smash Bros. Ultimate (se volete diventare competitivi pure voi, siete i benvenuti). Le postazioni di gioco saranno circa 90. Per usare un francesismo mariesco, in altre parole, perdonateci se ci sovviene un poco professionale “Mamma mia!”

