Nintendo Direct | The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, primo trailer

Dietro ogni trailer c’è una gran donna: sono sue le redini di Echoes of Wisdom, nuovo inatteso The Legend of Zelda, nel Nintendo Direct

Ancora non ci capacitiamo, nel corso di un comunque sorprendente Nintendo Direct, della pura nonchalance con cui la Grande N ha svelato il trailer dell’imprevedibile The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. In realtà le premesse c’erano pure dopo i recenti indizi, ma nessuno di noi era disposto a credere alle parole di Eiji Aonuma. Ora, però, abbiamo un seguito spirituale del remake di Link’s Awakening in cui è la damigella in pericolo a dover salvare il belloccio in verde, e non il contrario. Il bastone di Tri, con cui duplicare quasi ogni elemento in-game per raggiungere nuove aree (nemici inclusi), mira ad assicurarsi che “ogni giocatore abbia un’esperienza diversa”, stando ad Aonuma.

Proseguendo, Aonuma dichiara che l’eroina “e la sua saggezza” dovranno salvare il regno di Hyrule “in una storia mai narrata prima nella serie The Legend of Zelda”: la sinossi ufficiale della Grande N asserisce che in Echoes of Wisdom, come visto nel trailer del Nintendo Direct, “La gente di Hyrule è stata strappata dalle loro case a causa degli strani squarci apparsi.” All’appello manca pure Link, che ha fatto appena in tempo a liberare la principessa dalla sua prigione cristallina. “Grazie alla fata Tri potrete creare repliche con cui risolvere enigmi e sconfiggere nemici.” Uno dei metodi per farlo, a quanto pare, è evocare varianti buone dei nemici stessi, a patto di averli già battuti. 26 settembre.

