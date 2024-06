Nintendo Direct | Super Mario Party Jamboree: ecco il trailer di annuncio

Il Nintendo Direct di giugno fa festa: tra le molte sorprese dell’evento spicca il trailer dell’inatteso Super Mario Party Jamboree

Per quanto difficilmente più sorprendente di Fraternauti alla Carica, Super Mario Party Jamboree è uno degli annunci meno gettonati del Nintendo Direct e probabilmente è per questo che il trailer è giunto con una dissolvenza in bianco. Il gioco includerà cinque tabelloni inediti, più due provenienti dai primissimi due capitoli della saga festaiola. I minigiochi saranno invece oltre 110, e tra le varie modalità di gioco spicca il Bowserathlon. Quest’ultimo consiste fondamentalmente in una battle royale sulla falsariga di Fall Guys, in cui fino a venti giocatori dovranno sgomitare anche solo per restare in gara. Vi lasciamo al video di presentazione, che comprende la (poco tardiva) data di uscita.

Il trailer a sorpresa di Super Mario Party Jamboree, uno dei tanti colpi di coda del Nintendo Direct

Come rivelato nel trailer mostrato durante il Nintendo Direct, Super Mario Party Jamboree uscirà su Switch il 17 ottobre. La Grande N non ha mancato di menzionare i dettagli salienti del caso, come l’Isola Goomba in cui badare anche al vulcano attivo e la Galleria Arcobaleno in cui sbloccare elementi cosmetici per una componente museale. Inoltre il Circuito Giradado promette già di trasformare le partite in vere e proprie gare di Mario Kart. Questa è la terza festa tenuta dal baffone, dopo il primo Super Mario Party nel 2018 ed il più tradizionale Superstars uscito nel 2021. Rispetto a quest’ultimo, abbiamo notato una maggiore enfasi sull’utilizzo dei Joy-con singoli: confidiamo in una libertà maggiore sui sistemi di input. Vero, ndCube?

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi aspettate da una festicciola tutta nuova? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.