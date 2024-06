Nintendo Direct: conferma dell’evento di giugno 2024

L’immancabile gran finale estivo dell’hype di giugno torna anche nell’estate 2024: ecco quando si terrà l’attesissimo Nintendo Direct

Era solo questione di tempo, specie con il generoso preavviso che la Grande N ci ha riservato, e ora abbiamo la conferma di quando si terrà il Nintendo Direct estivo: domani stesso, martedì 18 giugno 2024. Con tipicamente nipponica schiettezza, il tweet qui sotto ha ammesso che i titoli presi in esame saranno giochi in arrivo nella seconda metà dell’anno, andando a completare l’altrimenti povero palinsesto dell’anno in corso. Quindi sì, il Colosso di Kyoto ha giocato a carte coperte, ma l’alone di dubbio si sarà interamente dissipato tra 24 ore esatte (16.00). L’evento ci intratterrà per circa 40 minuti, ma prima che portiate le aspettative oltre il reame della possibilità vi invitiamo a leggere la conclusione del post.

Unisciti a noi per un #NintendoDirect incentrato sui titoli per #NintendoSwitch in arrivo nella seconda metà del 2024! La presentazione non conterrà alcuna informazione sul successore di Nintendo Switch. 📅 18/06

🕓 16:00

⏳ Circa 40 minuti

Niente Switch 2, per ora: cosa aspettarsi dal Nintendo Direct di giugno 2024

È infatti dal mese scorso che la Grande N ha chiarito che, sebbene le novità su Switch 2 ci saranno nell’anno fiscale 2024, non ne avremo all’interno del Nintendo Direct di giugno. La diretta riguarda esclusivamente l’attuale ibrida delle meraviglie, mentre sul passaggio di testimone arriveremo a sapere qualcosa di più entro il prossimo aprile come termine massimo. La piattaforma ammiraglia del Colosso di Kyoto ha da poco spento la sua settima candelina. Mentre il ciclo vitale longevo le ha concesso di avvicinarsi a scalzare PlayStation 2 dal trono delle console di maggior successo, tutti i pronostici vedono il successore di Switch giungere sui mercati a inizio 2025. Sarà dura mantenere stabile un successo simile, ma confidiamo in qualche asso nella manica dall’azienda kyotense.

