Nintendo Direct | Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica, ecco il trailer

L’apripista del Nintendo Direct è stato una bomba insperata: Mario & Luigi, defunta saga GdR, torna nel trailer di Fraternauti alla Carica

Ieri sera abbiamo pubblicato un corposo riassunto dell’ultimo Nintendo Direct, e il primo trailer dell’evento ha confermato nientemeno che Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica. Altresì noto con il similare gioco di parole fraterno-navale Brothership in America, il titolo segna un ritorno da molti ormai ritenuto una autentica chimera a causa della bancarotta di Alphadream. Non sappiamo ancora chi sia il team di sviluppo incaricato del gravoso compito, ma quel che è certo è che con questo titolo i tre modi di intendere il GdR mariesco condivideranno presto il palcoscenico di Switch. Vi lasciamo al video di presentazione, dopo il quale Shinya Takahashi ci ha cortesemente ricordato che la saga è rimasta in letargo per nove anni.

Il trailer di Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica, apripista del Nintendo Direct

Come avrete notato vedendo il trailer qui sopra, il Nintendo Direct ci ha rivelato anche quale sarà la data di uscita di Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica. I nostri eroi esploreranno il mondo di gioco insulare grazie al loro atollo, che fa anche da vascello per le loro avventure. Trovano inoltre posto nuovi comprimari e nemici, come gli Skonnettieri, misteriosi nemici inediti. Non mancheranno per questo Peach e Bowser, e siamo sicuri che anche stavolta quest’ultimo troverà il modo di farsi possedere dall’antagonista di turno. Per la prima volta dalle battaglie giganti di Dream Team Bros. inoltre avremo modo di ammirare una trasposizione tridimensionale delle illustrazioni dello storico artista Masanori Sato. 7 novembre 2024: non vediamo l’ora!

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questa inattesa, insperata ma graditissima sorpresa? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.