Nintendo Direct | Dragon Quest III HD-2D Remake: data di uscita e annuncio di I-II

Square-Enix ci vede doppio: non solo il Nintendo Direct svela la data di uscita di Dragon Quest III HD-2D Remake, ma il gioco ha compagnia!

Se ne parla da tre anni, ma nel corso dell’ultimo Nintendo Direct ad affiancarsi a Mario & Luigi: Fraternauti alla Carica è stato Dragon Quest III HD-2D Remake, con tanto di data di uscita. Il gioco arriverà anche su PC (Steam, Microsoft Store), PS5 ed Xbox Series X/S ad autunno inoltrato. I preordini sono già aperti, ma nel corso della presentazione Square-Enix ha optato per una doppietta imprevista. È infatti in arrivo una nuova mano di vernice anche per i primi due episodi, ma giocandoli nell’ordine di rilascio (III, poi I e infine II) è possibile cogliere l’intreccio narrativo che Yuji Horii, nel corso della presentazione, ha definito “la trilogia di Erdrick”. Vi lasciamo al video.

Data di uscita quasi per tutti: il Nintendo Direct alza i veli su Dragon Quest III HD-2D Remake

Non sappiamo darvi numeri più precisi di un generico 2025 per Dragon Quest I-II HD-2D Remake, ma nel caso del terzo episodio il Nintendo Direct è stato più generoso con la data di uscita. In quest’ultimo caso le attese dureranno infatti fino al 14 novembre. Lo stile artistico ricalca quanto già ampiamente apprezzato in Octopath Traveler, Triangle Strategy e soprattutto in LIVE A LIVE. Un modo come un altro, questo, per omaggiare il compianto Akira Toriyama, il cui contributo rivive tanto nelle future rivisitazioni quanto nell’episodio Echi di un’era perduta. Siamo impazienti di riscoprire le origini del mito.

